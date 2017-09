La pesadilla de Messi: qué le dijo la Pulga durante el partido

No es usual que un equipo trate de parar a Lionel Messi con un solo hombre. Este sábado, Girona buscó eso con una pegajosa marca personal; y funcionó. No obstante, eso no impidió que Barcelona golee 3-0.





Pablo Maffeo fue el protagonista de la jornada: anuló a Messi, se llevó una ovación del estadio y hasta una particular charla con el 10 argentino.

Según relató después a la prensa española, Leo le preguntó la edad, si venía cedido del City y su lo iba a tener a su lado a lo que respondió: "Eres el mejor del mundo, qué le voy a hacer".

Sin embargo, al finalizar el encuentro el joven Maffeo no le pidió la casaca al argentino: "Un amigo mío quería la de Ter Stegen y se la pedí al portero. Mes-si es el mejor del mundo, pero los amigos están primero".