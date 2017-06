La puerta a Racing todavía está abierta

Rodrigo Rey no seguirá en Godoy Cruz. Su pase al PAOK Salonica de Grecia está a punto de cerrarse pero la negociación no está finalizada y este lunes será un día clave porque Racing no se baja de la pelea.

El presidente del Tomba, José Mansur, le aseguró a Ovación online que "no hay nada confirmado" con el equipo griego y "seguiremos charlando hoy (por lunes)" porque la puerta a la Academia sigue abierta. "El interés de Racing se mantiene y seguimos en conversaciones con el club", afirmó el dirigente.

En principio, Rey no atajará el martes ante Newell's, por la última fecha del campeonato y su lugar será ocupado por Roberto Ramírez pero, según informó el propio Mansur, "si no se cierra el pase hoy, jugará".

Una de las clave de la operación, tanto con el PAOK como con Racing, es la posibilidad de una breve extensión del contrato con Godoy Cruz para que Rey pueda estar en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Gremio de Brasil, el 4 de julio y que su despedida ante los hinchas tombinos sea en ese partido.

Mansur no quiso dar detalles económicos de las negociaciones pero se habla de 2 millones de dólares por el 80 por ciento del pase.