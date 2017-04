"La que dijo que yo influí sobre la sanción a Messi fue la gente de Tinelli"

Diego Armando Maradona lanzó duras acusaciones contra Marcelo Tinelli al señalar que fue "su gente la que dijo" que él había "influido ante la FIFA para que sancionaran de oficio a (Lionel) Messi ", y aseguró que le "duele" que piensen eso de él."La que dijo que yo había influido en las cuatro fechas de suspensión a Messi fue la gente de Tinelli. Me duele mucho que piensen eso de mí", le indicó Maradona a radio Rivadavia desde Dubai."Es que yo no estoy de acuerdo con que Tinelli y (Juan Sebastián) Verón tengan que ver con la selección argentina, porque no pueden aportarle soluciones", remarcó.Maradona consideró que las cuatro fechas de suspensión aplicadas a Messi "son muchísimas, aunque las palabras hayan sido fuertes. Por eso me parece que se pueden cambiar. Es que me puse a indagar y la sanción empieza en gestarse en la Conmebol, así que voy a hablar con el presidente de FIFA, Gianni Infantino, porque eso es terrible"."Es que con Messi es una cosa y sin él es otra. Lionel te limpia a dos rivales y encima pone todo lo que tiene. Por eso su baja es fundamental. Es como si le sacas a Cristiano Ronaldo a Portugal. Se convierte en un equipo vencible", estimó."Pero cuando nosotros nos poníamos la camiseta argentina la teníamos tatuada, y en cambio ayer eramos los All Blacks, no un equipo de fútbol, porque la que usaban era negra, sin la responsabilidad, el juego ni el corazón que muchos tuvimos antes. Por ejemplo (Facundo) Roncaglia en Boca se tiraba de cabeza y ayer se quedó dormido en un centro", ironizó.Luego de revelar que en las últimas horas intentó comunicarse "con Messi, pero nunca" le contestó el teléfono, afirmó que es más sencillo "hacerlo con el presidente (Mauricio) Macri antes que con él, porque 'Lío' tiene muchos filtros"."Para mí, desde ahora en el fútbol argentino habrá que trabajar mucho, por ejemplo tratando de recuperar las inferiores, y que el club que no la tenga no pueda jugar en Primera División", advirtió."Y en cuanto al seleccionado, hoy es un hierro caliente, así que si está (Edgardo) Bauza, tiene que aguantar. No hay a quien poner", enfatizó.Y finalmente, tras asegurar que después de aquel 1-6 en la altura de La Paz ante Bolivia cuando era el técnico de Argentina, los jugadores le dijeron que igual iban "a clasificar", y que no sabe si anoche los futbolistas le dijeron lo mismo a Bauza, acusó al 'Patón' de haberse "equivocado con el recambio, como alguna vez les pasó a César Menotti y Carlos Bilardo".