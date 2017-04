Claudio Chiqui Tapia, el flamante presidente de la AFA , calificó este sábado como "positiva" la reunión que mantuvo en Barcelona con el astro rosarino Lionel Messi , con quien fijó una estrategia para la defensa que ensayarán ante la FIFA, en la que procurarán reducir la sanción de cuatro fechas que recibió el capitán del seleccionado argentino en las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018, y a la vez negó que se haya contactado con Jorge Sampaoli, actual DT del Sevilla, para ofrecerle el cargo de entrenador del equipo nacional."La reunión con Messi fue positiva. El siempre fue un ejemplo adentro y afuera de la cancha, por eso considero que la apelación ante la FIFA dará sus frutos", comentó el máximo dirigente del fútbol argentino a los medios en la ciudad catalana.Tapia se reunió con Messi y diagramaron la estrategia que presentarán ante el Tribunal de Disciplina de la FIFA el mes próximo, en la que confían en que reducirán la sanción de cuatro a dos partidos, de los cuales el crack ya cumplió uno (en La Paz, ante Bolivia) y por eso se perdería el clásico frente a Uruguay de fines de agosto y estaría disponible para las tres fechas finales ante Venezuela, Perú y Ecuador."Hoy nos toca bailar con la más fea, pero estoy confiado en que la FIFA entenderá la situación. Este viaje fue sólo para ver a Messi, por eso estuve acá y no hablé con nadie más", se defendió Tapia, en alusión a los rumores que circularon sobre una entrevista que había mantenido en un bar de la ciudad Condal con el abogado de Sampaoli y hasta le habría ofrecido un contrato con cláusulas por objetivos hasta 2018."Nunca existió la posibilidad de reunirme con Sampaoli acá, no hay que apurarse ni volverse loco con este tema. Elegir a un entrenador es una decisión importante porque será para que dirija lo que resta de las Eliminatorias y si clasificamos también el Mundial", aclaró Tapia, quien prefirió no revelar más detalles debido a que el ex entrenador del seleccionado de Chile tiene contrato vigente con el Sevilla hasta junio de 2018.Tapia admitió que dialogó con otro referente del seleccionado argentino como Javier Mascherano, también jugador del Barcelona, y recordó que Diego "Cholo" Simeone tiene un contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta junio de 2018 y que piensa cumplirlo, así que eso lo descartaría."Hablé con Mascherano, fue papá hace dos días y está muy contento", comenzó Tapia, horas antes de emprender su regreso hacia la Argentina.