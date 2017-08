La rompe en México: el mendocino Funes Mori sigue de racha

Rayados de Monterrey, con una conquista del argentino Rogelio Funes Mori, venció este sábado por 2-1 a León y se mantiene arriba en las posiciones, al continuar la quinta fecha del campeonato Apertura de la primera división del fútbol de México.

El delantero mendocino, de 26 años, abrió la cuenta para los dirigidos por Antonio 'Turco' Mohamed, a los 3 minutos de la primera parte.

De esta manera, el ex jugador de River Plate sumó su segunda conquista consecutiva en Rayados, que reúne 13 unidades sobre 15 posibles y encabeza la clasificación.

En Rayados también fueron titulares José Basanta (ex Estudiantes de La Plata), Nicolás Sánchez (ex Racing) y Neri Cardozo (ex Boca Juniors).

Mientras que el atacante Mauro Boselli (ex Estudiantes de La Plata) conquistó el descuento del León (17m. St.), que tuvo en sus filas a Diego Novaretti (ex Belgrano de Córdoba) y Jorge Pereyra Díaz (ex Ferro Carril Oeste).

Embed Rogelio Funes Mori en Rayados:



➔ 50 goles.

➔ 34 en Liga.

➔ 2 en Liguilla.

➔ 14 en Copa.

➔ 12° máximo anotador en la historia de Rayados. pic.twitter.com/jwK1LFBUG4 — DLPTLV (@dlptlv) 16 de agosto de 2017

Fuente: Telam