La rubia avisó con una ardiente foto: "¡Chile ya ganó!"

Argentina quiere revancha luego de las dos finales de Copa América perdidas ante los chilenos y los jugadores de la Roja esperan estirar su racha positiva ante el equipo liderado por Lionel Messi

Por eso la rivalidad crece a medida que se acerca la hora del encuentro.





El primero en "gastar" a los argentinos fue el volante Arturo Vidal. El jugador del Bayern Múnich, que no estará por suspensión, viajó a los entrenamientos cantando una peculiar canción.



"Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar. Ya me acostumbré, ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree", dice la letra de la canción.









Pero ahí no quedó todo, pues la modelo chilena Daniella Chávez viene calentando la previa durante toda la semana. Y en uno de sus últimos posteos en su cuenta de Twitter, la rubia aclara: "Chile ya gano! jamás #Argentina nos había tenido tanto respeto como lo tiene ahora! eran puntos fáciles para ellos, ahora deben luchar mucho#

Embed Chile ya gano! jamás #Argentina nos había tenido tanto respeto como lo tiene ahora! eran puntos fáciles para ellos, ahora deben luchar mucho pic.twitter.com/XcNPEOj2vL — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 22 de marzo de 2017

