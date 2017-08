La santafesina "fitness" que marca tendencia en las redes sociales

A pesar de que rezonga un poco cuando la llaman "chica fitness", la santafesina Triana Angelina Maida es muy consciente de que se transformó en un referente de este estilo de vida en las redes sociales y le encanta que sus seguidores la tengan como una fuente de motivación.





"Es muchísima la responsabilidad que siento al hablar en mis redes. La realidad es que vivimos en un mundo donde se persigue la búsqueda de una perfección que no existe y a la que muchas chicas quieren llegar sin tomar conciencia de que es fundamental aceptarnos tal cual somos, sin compararnos con otras personas, buscando una mejor versión de lo que nos tocó ser", aseguró en diálogo con UNO la joven santafesina que hace más de 13 años se dedica al modelaje y la actuación en comerciales, quien remarcó que desde Ser Fitness –el libro que editó hace poco– intenta comunicar hacer foco en la vida saludable sin obsesiones.





"Cambiar hábitos no es fácil. Y yo siempre les digo a mis seguidores que esto no se trata de llevar una dieta restrictiva por siempre, de hecho no es una dieta, es un estilo de vida que puede quedarse con ellos para siempre", afirmó Triana y siguió: "Las dietas generalmente son a corto plazo, no son sostenibles en el tiempo y sirven para objetivos específicos. El fitness se trata de generar hábitos progresivamente, sin restringir, sino priorizando en su mayor porcentaje alimentos naturales, es decir el alimento por sí solo y no los empaquetados que son los procesados, esos que ves que tienen muchos ingredientes en la lista del paquete. Pero la clave está en hacerlo poco a poco, poniéndonos objetivos a corto plazo y no sacando todo de golpe".

"Lo mismo con el ejercicio, de a poco si nunca hicieron nada, ir probando actividades que les gusten y los hagan felices, que los saquen de su zona de confort", apuntó y completó: "Acá no hay alimentos prohibidos, acá no hay estructuras, lo que se busca es generar hábitos y no obsesiones. Se trata de ser dedicados y no pasar esa línea que nos lleva a la obsesión".

—¿Cómo surge en vos adquirir este estilo de vida?

—Fue hace poco más de cuatro años, en uno de mis viajes por trabajo a Miami que comencé a transitar este camino. Un tiempo antes había querido modificar mis hábitos en la búsqueda de un equilibrio interno más que externo, porque estaba pasando una época de desequilibrio emocional, y allá me conecté con este mundo y conmigo misma y empecé a modificar mis costumbres, y después me volqué a comentarlo en Instagram y de a poco todo se fue dando.





—¿Y existe un "paso a paso" de chica fit?

—No tengo reglas para alimentarme, pero sí trato de que todas mis comidas sean completas. Es decir, que contengan carbohidratos, fibra, grasas buenas y proteínas animales o vegetales y siempre las acompaño con agua, no con gaseosas, ni jugos. Como unas cinco veces al día: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Me levanto todos los días –salvo excepciones– con el tiempo suficiente para desayunar y esperar 45 minutos a una hora para luego ir a entrenar. Probé rutinas bien intensas durante cuatro años, pero ahora decidí combinar clases de boxeo, yoga, baile y rutinas de entrenamiento. Soy partidaria de escuchar al cuerpo y darle lo que necesita, y creo que la actividad indicada para cada persona es la que la haga sentir feliz y pueda disfrutar.





En ese sentido, Triana hizo mención a su elección por la caminata para realizar todas sus actividades cotidianas; y a que no se priva de momentos de relax con amigos o su novio, mirando pelis, cocinando o paseando a su perro.

—¿Cuánto tiempo le dedicás a tu perfil en las redes?

—A veces le dedico más de lo que quisiera y me tengo que obligar a parar. Mi Instagram es como un reality de mi vida, aunque yo decido qué mostrar o no, la gente está acostumbrada a que comparta gran parte de mi día, por lo que cuando uno desaparece mucho tiempo se preocupan. Suena loco, pero es así. Las redes son parte de mi trabajo, porque me tomé con mucha responsabilidad el hecho de motivar a las personas a llevar un estilo de vida más sano, a animarse y a no sentirse solas. Esto es parte de lo que me motiva cada día y de lo que también aprendo.

—Contanos sobre el libro, ¿cuánto tiempo demandó su producción?

—Yo tenía unos apuntes tentativos por una propuesta que me había hecho de una editorial que nunca se concretó. Como me había quedado con las ganas, a fines del año pasado conseguí el correo electrónico de editorial Planeta y les envié un mail contando toda mi historia y el adjunto de lo que tenía para ver qué pasaba. Una semana me citaron a una reunión y a principios de enero ya empecé a escribir con la ayuda de una editora, a la cual le mandaba capítulo por capítulo para que me corrija. Fue todo muy rápido pero intenso, en abril ya estaba listo. Hoy tener a Ser Fitness en mis manos es un sueño que siempre voy a agradecer a la vida.





—¿Ya se lo puede conseguir en Santa Fe?

—Hoy está en todas las librerías del país, y allá tengo pensado ir en septiembre a presentarlo. Yo tengo gran parte de mi familia allá, amigas muy queridas, por lo que mis idas a la ciudad son frecuentes. Me encantaría poder mostrárselos a los míos, amo Santa Fe y ese sería otro gran sueño.





Un poco de su historia

Triana se fue de Santa Fe a Buenos Aires apenas terminó el colegio secundario, luego de quedar seleccionada en un scouting de modelos que hacía Pancho Dotto por todo el país. El cambio fue difícil, pero a los 19 años ya se mantenía sola, con trabajos por distintas partes del mundo, hecho que la llevó, a sus 24, a que tomara la decisión de mudarse por unos meses a Miami donde descubrió el estilo de vida que hoy la hace triunfar.





