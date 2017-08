La Selección vivirá una semana decisiva en su camino a Rusia 2018

todo pasará por los escritorios de FIFA

El seleccionado argentino vivirá una semana decisiva en su camino hacia Rusia 2018, aunque curiosamente nada tendrán que ver con ello Lionel Messi y sus capitaneados, ni tampoco el flamante entrenador, Jorge Sampaoli , sino que, donde el representativo albiceleste podrá descontarle dos puntos a Chile en la tabla de eliminatorias sudamericanas sin jugar, lo que le permitirá salir de la zona de repechaje en la que se encuentra inmerso justo antes del tradicional clásico rioplatense del último día del corriente mes ante Uruguay, en el emblemático estadio Centenario, de Montevideo.La definición sobre los dos puntos que podrían quitarle a Chile luego de habérselos cedido en un fallo anterior del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), serán vitales para Argentina en particular, pero también para todos los seleccionados que pelean por las tres plazas fijas que quedan disponibles para el Mundial y el quinto puesto que dará al que lo ocupe la posibilidad de jugar por un espacio más en Rusia a través de un repechaje ante el mejor clasificado de la zona de Oceanía.El primer fallo del TAS resolvió quitarle a Bolivia los tres puntos que había conseguido por la séptima fecha de eliminatorias ante Perú como local y la unidad lograda en la octava como visitante de Chile, a raíz de la mala inclusión del defensor paraguayo naturalizado boliviano Nelson Cabrera, que había jugado por el seleccionado de su país de origen y por el de adopción con una diferencia de cuatro años entre uno y otro, cuando la FIFA exige que sean cinco.Ante los reclamos de chilenos y peruanos, y teniendo en cuenta que lo solicitado por estos tenía un sostén reglamentario,, lo que los benefició no solamente en los puntos en cuestión sino también en la diferencia de gol, decisiva también a la hora de las definiciones finitas ante la igualdad de unidades., una vez conocido el fallo, los bolivianos no se quedaron de brazos cruzados y contraatacaron ante la FIFA, argumentando que Chile y Perú no habían realizado el reclamo en tiempo y forma, ya que también los reglamentos contemplan que tienen validez hasta las 24 horas posteriores a jugado el encuentro en cuestión, pero que superado ese plazo la causa prescribe.Ely advirtió que Bolivia también se sujetaba a derecho, por lo que se encontraba en una encrucijada al tener por delante a las dos partes litigantes teniendo razón por igual para efectuar sus reclamos.Por eso la incógnita sobre la decisión final que adoptará el TAS mantiene en vilo por estas horas a todos los seleccionados con chances ciertas de clasificación, de los que se excluye a Brasil porque ya se aseguró un boleto en Rusia para el año próximo.Y ante las dos opciones,, ya que camina por la cornisa del quinto puesto sabiendo que si se cae de allí le queda el abismo que lo dejará muy lejos de Rusia.Pero, lo que le permitirá ir a Montevideo con un cuadro de situación diferente, en el que un empate no sería una mala opción dadas las circunstancias.Las posiciones al cabo de 14 fechas lo encuentran a Brasil como holgado puntero y ya clasificado, con 33 unidades, pero después, en apenas dos puntos hoy conviven cuatro equipos: Colombia (24), Uruguay (23), Chile (23) y Argentina (22). Posteriormente se sitúa Ecuador, con 20, en tanto Perú y Paraguay lo siguen con 18. Hasta allí los que tienen todavía chances de clasificación. Cierran Bolivia con 10 y Venezuela con seis.El fallo en cuestión se conocerá antes del próximo fin de semana, previamente a la disputa de la quinta jornada de eliminatorias.