La sexy Conejita peruana que conoció a Ronaldinho

La noche y las mujeres son sinónimos de Ronaldinho, aquel exquisito futbolista que supo brillar en el Barcelona y la selección brasileña. Lejos de las canchas, sus andanzas nocturnas son noticia, como también las señoritas que lo conocieron en alguna oportunidad.

En estos días, la conejita peruana Ania Gadea reveló que conoció a Ronaldinho en una cena y que el ex futbolista es una persona humilde.

Si bien no quiso dar detalles de su salida con Ronaldinho, la deslumbrante modelo radicada en México no escatimó en elogios para él. "Es una persona bárbara, lindo y muy tranquilo. Lo que se dice de él no es cierto", afirmó sobre su fama de mujeriego.

