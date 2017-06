La Tigresa Acuña retuvo con éxito el cinturón supergallo en Caseros

Embed



La argentina Marcela La Tigresa Acuña conservó en la noche del viernes el título supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), al derrotar por puntos en 10 rounds -unánime- a la retadora australiana Shannon O'Connell, en un combate que se disputó en el Cedem 2 de la ciudad de Caseros, ante unos 2.500 espectadores.El jurado dictaminó el triunfo de La Tigresa Acuña con estos guarismos: 99-91 (Mirta Jara y Jorge Gorini) y 97-93 ( Omar Fernández).Acuña (55,150 kilos), se quedó con la victoria en forma justa pero no brilló como en otras oportunidades. O'Connel (55,050) resultó una difícil rival que le complicó la pelea en varios pasajes, pero nunca pudo superar a la argentina.En esta oportunidad La Tigresa no brilló como en otras ocasiones. Pudo conectar algunos golpes en la primera parte del pleito pero la australiana en forma inteligente se movió constantemente en el cuadrilátero y no le dio blancos fijos, aunque no contragolpeó lo suficiente como para sacar alguna diferencia.En el quinto asalto en una situación confusa, a O'Connell se le inflamó el pómulo izquierdo -fue golpe lícito según marcó el árbitro local Rodolfo Stella-, que de alguna manera inquietó a la retadora pero su rincón controló la situación en forma eficiente.En los últimos dos capítulo, O'Connell tuvo más protagonismo y complicó a la formoseña que en el noveno, sufrió un corte en el arco superciliar izquierdo producto de un cabezazo involuntario aplicado por la misma Acuña.La Tigresa Acuña puso en juego la corona supergallo FIB que obtuvo el 16 de diciembre pasado en la ciudad de Moreno, cuando derrotó por nocaut en diez rounds a la hasta entonces invicta mendocina Yésica Marcos.Acuña (46-6-1/ 19 ko), de 40 años, pionera del boxeo femenino de la Argentina, fue galardonada recientemente con el Firpo de Oro como mejor exponente del boxeo nacional de 2016 por la Unión de Periodistas de Boxeo de Argentina (Uperbox).La australiana O'Connell (15-5-1/ 7 ko), oriunda de Slacks Creek, Queensland, de 34 años, es la actual campeona Plata supergallo del CMB.En el semifondo, en peso ligero, a seis vueltas, el invicto bonaerense de Tres Arroyos, Gustavo Daniel Lemos superó por puntos en seis vueltas -unánime- al porteño Emiliano Leonel Araujo.El fallo fue el siguiente: Marta Méndez 60-54,5, Juan Carlos Palmieri 60-54 y Carlos Azzinaro 59-56.En otra pelea, en categoría superpluma, la actual monarca argentina de la división, la jujeña Brenda Karen Carabajal empató en seis asaltos -dividido- con la pampeana Gloria Elena Yancaqueo.El juez Azzinaro dio empate en 57,5; Palmieri puntuó 59-57 para Carabajal, mientras que Méndez vio ganar a Yancaqueo 58,5-58.