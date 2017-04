La última palabra la tienen en Zurich

La FIFA le abrió un expediente de oficia al capitán de la Selección argentina Lionel Messi por los insultos que les propinó a los árbitros en el partido ante Chile por la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Rusia 2018.Si bien la terna arbitral que comandó el brasileño Sandro Ricci no informó los insultos de Messi la noche del jueves pasado en el Monumental, la FIFA tomó la determinación de abrir el expediente contra el capitán albiceleste.La resolución de la FIFA podría conocerse en las próximas horas y habrá que ver si la entidad madre del fútbol mundial sanciona o no a la Pulga y ver si podrá estar ante Bolivia.La FIFA enmarcó la acción de Messi dentro del artículo 57 del reglamento, que habla sobre las ofensas al honor y a la deportividad, que traslada al art.10 las sanciones: advertencia, multa, reprensión y devolución de premios.El organismo abrió un "procedimiento disciplinario", que entre otras cuestiones contempla que si bien podría estar frente a Bolivia, posiblemente se pierda algún partido de eliminatorias en el futuro.La AFA recibió una carta de parte de la FIFA sobre el accionar de Messi, en la que se indica que el capitán podría haber utilizado un lenguaje "ofensivo, grosero y obsceno" contra el cuarto árbitro Emerson Augusto de Carvalho.Desde Viamonte al 1300 se respondió que no existía elementos comprobables sobre la acusación que pesa sobre Messi, al tiempo que la FIFA consultó los cuatro jueces brasileños que dirigieron en el Monumental, al árbitro Sandro Ricci, los asistentes Marcelo Vangasse y Dewson Silva, y el cuarto árbitro Emerson Carvalho.Los "hombres de negro" ratificaron su informe inicial y dijeron no haber escuchado palabras inadecuadas de Messi.No obstante, la FIFA le recordó que, avalándose en el artículo 77, "la comisión disciplinaria tiene competencia para sancionar a un jugador si los árbitros no advirtieron la agresión verbal".Esta sanción podría producirse de "oficio", algo que compete a la FIFA, y que privaría a Argentina de contar con Messi. Ahora sólo falta que la FIFA se expida.