La verdad sobre Tinelli

El presidente de San Lorenzo y amigo de Marcelo Tinelli, Matías Lammens, expresó este martes que el dirigente renunció a sus cargos en AFA por sentirse "agobiado por la situación del fútbol argentino".

A su vez, en relación a la licencia de 18 meses que Tinelli se pidió como vicepresidente del "Ciclón", Lammens indicó que no lo "sorprendió" ya que era algo que venían "hablando" y que se apresuró por "algunos episodios de salud".

"Tinelli se sintió agobiado por la situación del fútbol argentino y por toda la situación con (Edgado) Bauza. La verdad, no me hubiese gustado estar en sus zapatos porque con el Patón tenemos un cariño personal y todo esto puede generar, me imagino, un estrés agudo", explicó Lammens en declaraciones a TyC Sports.

Como secretario de Selecciones Nacionales, Tinelli participó junto al presidente de AFA, Claudio Tapia, de la rescisión del contrato de Bauza como entrenador del seleccionado argentino.

Asimismo, el presidente de San Lorenzo confió que no le "sorprendió" la decisión de Tinlli ya que lo había hablado con anterioridad.

"No me sorprendió porque lo veníamos hablando en los últimos días y tuvo algunos episodios de salud. Cuando hay situaciones que tienen que ver con cómo se siente uno, es necesario parar la pelota y restablecer prioridades", remarcó.

"Su licencia en el club tiene que ver más con una cuestión simbólica, va a seguir vinculado a San Lorenzo", agregó en referencia al año y medio de licencia que pidió en el club.

Tinelli renunció a sus cargos en AFA y también a la candidatura para ser presidente de la Superliga.

En este sentido, Lammens adelantó que el proyecto de la Superliga seguirá en pie a pesar de la ausencia de Tinelli.