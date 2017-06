Lamentable batalla campal tras el ascenso de San Martín en la Liga

Atlético San Martín se consagró campeón del Apertura de la B de la Liga Mendocina de fútbol, al empatar 0 a 0 con Mayor Drummond, como visitante en la última fecha. Sin embargo, lo que quedará en la retina de todos son las lamentables imágenes que se sucedieron al término del encuentro.

Apenas finalizó el partido, Diego Valencia, jugador del local, agredió a Bruno Lima de la visita, y comenzó una batalla campal que terminó con futbolistas, dirigentes e hinchas heridos.

En el estadio solo había vigilancia privada.

Alberto Ortiz, presidente de San Martín

sm soy del este.jpg Foto Gentileza Soy del Este



"Los hechos empezaron dentro del campo de juego. Cuando terminó el partido, uno de los chicos dijo 'campeones' y salió gritando. Los del equipo local se le fueron encima y empezaron a golpearlo y a partir de ahí fue una batalla campal. También ingresó el público porque había portones abiertos y fue lamentable", relató Alberto Ortiz, presidente del Chacarero en radio Nihuil.

"Todos recibimos trompis. No sé si hubo cámaras pero es para tomar el toro por las astas y caer todo el peso sobre quien corresponda", agregó el dirigente.

Sobre los heridos, dijo: "Un chico que estaba con nosotros recibió un piedrazo en la cabeza, un jugador tiene un chichón tremendo, el arquero recibió patadas por todos lados".

sm soy del este1.jpg Foto Gentileza Soy del Este



Ortiz lamentó los hechos y se pregunta por qué no hubo personal policial en el encuentro: "Da una imagen muy pobre de lo que es la ciudadanía. Cada vez queda más marcado el tema de la violencia. Hay que tomar conciencia de lo que significa un espectáculo deportivo en el que puede haber un ganador o un perdedor. Nosotros jugamos una final y no había policías. Solo teníamos vigilancia privada y eso no genera respeto. La policía da una imagen distinta".

"A nosotros nos exigen Policía en San Martín", diferenció y agregó: "Había unas 150 personas en las tribunas. No había un cordón para separar y se nos vinieron encima varias veces".

sm soy del este2.jpg Foto Gentileza Soy del Este



El empate sin goles ante Mayor Drummond y la igualdad en uno entre UNCuyo y Algarrobal, les dio el ascenso al Chacarero y al equipo universitario.