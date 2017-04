Lammens se le apareció en el vestuario... ¿Qué pasará con Aguirre?

El técnico de San Lorenzo, Diego Aguirre, aseguró que su continuidad "no es un tema planteado" y señaló que la reunión que tuvo en el vestuario tras la caída ante Temperley con el presidente, Matías Lammens, y el coordinador del fútbol Bernardo Romeo "fue una de las habituales que se tienen".



Aguirre dijo en conferencia de prensa en el estadio Pedro Bidegain, tras la caída como local de su equipo ante Temperley 1 a 0, en el inicio de la 21ra. fecha del campeonato de Primera División, que el equipo "en esta segunda parte del año no está con el nivel futbolístico pretendido".



"No presto atención a todo lo externo porque no me aporta", indicó el entrenador uruguayo, y explicó que "los jugadores están tristes por no conseguir resultados, y no es una cuestión de respaldo" hacia él.



"Cada jugador no se jugará no por mí" el próximo martes ante Universidad Católica de Chile por Copa Libertadores "sino por su prestigio y por su compromiso con el club", añadió. De todos modos, advirtió que el encuentro ante los chilenos, en los que San Lorenzo se jugará sus chances de seguir adelante, "es importantísimo".

Aguirre calificó de "dura" la derrota ante Temperley y agregó que sintió "dolor de no haber podido ganar el partido, es un momento difícil porque no se han dado los resultados", y refirió que "hay jugadores que no están en sus posibilidades y otros lesionados".



"Futbolísticamente tuvimos buen comienzo del segundo tiempo y no pudimos concretar y luego por el propio nerviosismo entramos a poner pelotas largas y no tuvimos los argumentos para anotar el gol", sintetizó.