Las amenazas de muerte a Germán Denis en las redes sociales

El delantero de Lanús Germán Denis descartó presentar una denuncia por las amenazas de muerte que recibió por medio de las redes sociales tras marcarle un gol de penal a Independiente , su ex club, pero este lunes una fiscal de Lomas de Zamora decidió intervenir de oficio.Así lo confirmaron fuentes judiciales a NA, luego de que Denis rechazara hacer una presentación por estos hechos.Personal de la comisaría Lanús 2da. de la Policía Bonaerense se presentó este lunes en el entrenamiento del Granate en su cancha y allí dialogaron con el delantero para que radique una denuncia luego de las amenazas de muerte que recibió tras haber marcado el gol de penal con el que su equipo derrotó a su exclub, Independiente, por 1 a 0.Sin embargo, Denis les remarcó a los uniformados que no iba a hacer la denuncia ni deseaba prestar declaración sobre ese episodio, al tiempo que se limitó a señalar que iba "a bloquear a los contactos desde donde recibió los dichos hacia" él.Según pudo averiguar Noticias Argentinas, los efectivos policiales dieron conocimiento de la negativa del "anque a la titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 17 de Lomas de Zamora, Norma Morán, quien de todas maneras intervino de oficio y elevó las actuaciones por amenazas.Por lo tanto, se espera que en los próximos días Denis sea citado a declarar para que dé información sobre los perfiles que lo amenazaron de muerte parea avanzar en la causa.Este hecho se dio a conocer por el propio delantero, también por medio de las rede sociales.El Tanque publicó en su cuenta de Twitter el mensaje que le llegó en los primeros minutos del domingo: "Todo tiene un límite, está en nuestra educación".A esa frase la acompañó con un link de su cuenta en Instagram, en la que hizo una captura de pantalla de las amenazas que recibió."Me han llegado a escribir que se muera tu hijo. Tengo mucha bronca. Son inadaptados y maleducados", indicó el delantero en declaraciones formuladas a radio La Red."Parte de la barra de Independiente no me quería más", sostuvo Denis y dio por seguro que "tuvieron que ver" en su salida del club.Durante sus dos ciclos por Independiente, Denis totalizó 42 goles en 99 partidos y dejó cerca de nueve millones de dólares en el club cuando fue transferido al Napoli, allá por 2008.