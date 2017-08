Las chicas estarán en el Mundial de España

De casi no jugar el torneo por una lesión en la espalda baja a ser la heroína de Argentina. En tan sólo una semana, Agostina Burani se subió a una montaña rusa de estrés y tensión. Pero vaya que al final valió la pena. La interna tuvo la mejor actuación de su historia en la selección y fue doble figura.



Fueron 26 puntos, 12 rebotes y tres tapas para ganarle un duelo rarísimo a Puerto Rico por 48-44 en semifinales de la Fiba AmeriCup y clasificar a Argentina al Mundial en España 2018.



"Felicidad, no tengo otra palabra. La verdad es que el partido no lo jugamos bien, pero había que ganar como fuera. No mostramos el alto nivel que veníamos teniendo. Había mucho nervio. Estábamos esperando muchísimo por esta clasificación. Todavía no caigo que vamos a estar en el Mundial", expresó la figura del encuentro, que se lesionó un día antes de comenzar el torneo en un amistoso con Canadá.



El orgullo para Mendoza se da porque dos jugadoras mendocinas, Andrea Boquete y Natacha Pérez, integraron el equipo argentino que terminó como subcampeón al perder por 67-65 con Canadá.