Las dudas y el dolor de Gallardo

"El doping nos ha golpeado, claramente"

Las contrapruebas de antidoping del defensor Lucas Martínez Quarta y el mediocampista Camilo Mayada repitieron el resultado positivo inicial, por lo que River espera ahora una sanción y el entrenador Marcelo Gallardo admitió que la situación "golpeó" al plantel.La notificación de la contraprueba, realizada en el laboratorio de la UCLA de Los Angeles, ya fue recibida en la dirigencia de Núñez, que ahora esperará la resolución de Conmebol respecto a la sanción, lo que tardaría un tiempo más.>>> River en Orlando y Boca en Paraguay: ¿por qué eligieron una de las ciudades más peligrosas? Por ahora están suspendidos de manera provisional, luego de que se les detectó "hidroclorotiazida", un diurético que está entre las sustancias prohibidas por la AMA ya que enmascara otras sustancias.los controles ante Emelec (el 10 de mayo en Buenos Aires) y Melgar (el 18 en Arequipa), respectivamente.Ante esa situación, el entrenador Marcelo Gallardo reconoció que el resultado positivo en las contrapruebas volvió a golpear a un plantel que "no sabe cómo sucedió"., tiró Marcelo Gallardo en primera instancia. No tengo nada en claro porque no sabemos cómo sucedió, no tengo explicación alguna. Tengo la consciencia limpia. Sé del valor humano de cada uno de los futbolistas", explicó.