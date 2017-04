Las fotos de la Maglietti en "una tarde alucinante" en el Monumental

En 40 estadios del fútbol argentino, las voces del estadio fueron femeninas. Macfut, Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol, tuvo la idea y rápidamente se va transformando en un clásico.

Como ya sucedió en otras oportunidades, en conmemoración del 8 de marzo, día internacional de la mujer, en una de las fechas del mes, la "voz del estadio" sería femenina.

Yanina Latorre fue convocada por Banfield, la periodista de América Carolina Losada prestó su voz para la cancha de Newell's, Verónica Lozano, en La Bombonera y Majo Pérez Comalini en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

En River, cuando iba a jugar de local ante Belgrano, la presencia femenina la iba a poner nada más y nada menos que Alejandra Maglietti, la modelo y novia del futbolista Jonás Gutiérrez, de Defensa y Justicia. Lo cierto es que ese día no se pudo concretar y recién el domingo pasado, ante Quilmes, Ale pudo hacer la presentación de los jugadores.

"Y un día fui la Voz del estadio invitada de @carpoficial gracias a todos!! Fue una experiencia increíble que siempre voy a tener en mi ❤ estuve súper ansiosa, pase por todos los estados, y ahora siento una gratitud enorme! Me hicieron vivir una tarde alucinante, los utileros que me hicieron está remera, los chicos de sonido, la voz oficial que me ayudó todo el tiempo @santitete @day_millonaria y todo el equipo! Gracias, gracias y gracias ❗️❕❗️ ", escibió con emoción Alejandra en su Instagram.