Las novedades de Del Potro no son buenas

El tandilense Juan Martín Del Potro , actual número uno del tenis en la Argentina, anunció este viernes que no jugará el ATP 500 de Queen's desde el lunes próximo debido a que no se recuperó de la lesión que padece en el pubis y que le impide rendir en su máximo nivel."Hola a todos. Les cuento que no podré jugar Queen's este año porque sigo con las indicaciones de los profesionales médicos de mi equipo y quiero darle prioridad a la recuperación de mi lesión. Es uno de mis torneos favoritos y lo siento por mis fans, tengo los mejores recuerdos de Queen's Club. Paciencia, seguramente volveré en 2018. Gracias por el apoyo de siempre", detalló Delpo en un comunicado que difundió a través de las redes sociales Twitter y Facebook.El tandilense se lesionó mientras participaba en el ATP 250 de Lyon (en el partido de octavos de final que perdió con el portugués Gastao Elías) y arrastró esa molestia en Roland Garros, aunque igual llegó hasta la tercera ronda tras dejar en el camino al bahiense Guido Pella y al español Nicolaś Almagro, hasta que perdió con el británico Andy Murray.Del Potro, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial de la ATP, no pudo jugar la semana pasada en ATP 250 de Hertogenbosch, en Holanda, a raíz de esa inflamación en la zona del pubis, tampoco podrá hacerlo la semana que viene en Queen's y llegará con muy poco rodaje sobre césped a la máxima cita en esa superficie, que serán el abierto de Wimbledon, el tercer torneo de Grand Slam del año que se jugará desde el lunes 3 de julio en el All England Club de Londres.