Le comunicaron que no seguía con un audio de Whatsapp y se armó

Diego Aguirre tomó la determinación de recortar a Alberto Tino Costa del plantel de San Lorenzo para la próxima temporada. El jugador de 32 años mostró su descontento, ya que el entrenador le reveló la noticia a través de un audio de WhatsApp.

"Viendo la forma en que me comunicó que no me quería, puedo decir que esta persona nunca me ha respetado y que lamentablemente no está a la altura de este increíble club. Me enteré a través de un triste audio de WhatsApp", contó Tino.

Anteriormente Gonzalo Bergessio, quien dejó el conjunto de Boedo para jugar en Vélez, explicó que vivió una situación similar con Aguirre en su despedida. Costa volvería al fútbol de Europa para continuar su carrera en España.