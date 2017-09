Las razones no están claras. Todo indicaba que Ezequiel Garay iba a estar en la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Perú y Ecuador pero no apareció.

Periodistas que están cerca del seleccionado aseguraron que Jorge Sampaoli intentó convencer al defensor del Valencia pero que éste no quiso volver a vestir la camiseta argentina.

Embed Ezequiel Garay acusó un problema muscular y por eso no aceptó la convocatoria a la selección — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) 15 de septiembre de 2017

Embed Ezequiel Garay se concentra está tarde, es mentira que acusó una dolencia muscular. El Valencia visita mañana al Levante por la Liga. — Damian Villagra (@DamianAvillagra) 15 de septiembre de 2017

Otros, afirman que no está bien físicamente y que ése fue el motivo de su negativa.Lo cierto es que Garay no está en la lista y que Sampaoli se inclinó por las nuevas convocatorias de los ex River Emanuel Mammana y Germán Pezzella.>>> Los elegidos para la salvación