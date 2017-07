Le faltan delanteros: Gallardo hizo "limpieza" y así quedó el plantel

El entrenador Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de futbolistas que en las próximas horas viajará hacia Orlando en los Estados Unidos para realizar la pretemporada de cara al segundo semestre de 2017 y en la nóminaAdemás por decisión de Gallardo no irán al país del Nortey los cinco jugadores se quedarán en Buenos Aires a la espera de la definición de su futuro ya que el técnico no los tendrá en cuenta.>>> Godoy Cruz lo quiere pero... En tanto, los juveniles Luis Olivera, Zacarías Morán Correa y Tomás Andrade tienen casos similares, pero ellos viajarán con el plantel a pesar de que Gallardo avisó que no iban a ser prioritarios en la nueva temporada.Por otra parte, el defensor Alexander Barboza, quien tuvo un muy buen año jugando para Defensa y Justicia, formará parte de la delegación y peleará por un lugar en el plantel mientras que se destaca en la lista el regreso de Denis Rodríguez.El futbolista no juega desde enero de 2017 cuando sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y su préstamo a River fue extendido por otra temporada.El plantel se embarcará en las próximas horas hacia Orlando y allí se hospedará en el Omni Resort lugar que cuenta con ocho canchas contiguas al hotel (400 metros) mientras que el regreso a Buenos Aires será el martes primero de agosto.Arqueros: Augusto Batalla, Enrique Bologna y Germán Lux.Defensores: Jonatan Maidana, Javier Pinola, Jorge Moreira, Luciano Lollo, Alexander Barboza Ullua, Milton Casco, Luis Olivera, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.Mediocampistas: Denis Rodríguez, Enzo Pérez, Ariel Rojas, Exequiel Palacios, Dante Zacarías Moran Correa, Gonzalo Martínez, Camilo Mayada, Iván Rossi, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Carlos Auzqui y Tomás Andrade.Delanteros: Ignacio Scocco, Marcelo Larrondo y Lucas Alario.