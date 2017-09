Le metió presión a River y Boca

Patronato de Paraná alcanzó a River Plate y Boca Juniors en lo más alto de la tabla de la Superliga de fútbol argentino, al vencer este viernes por la noche como local a Atlético Tucumán por 2 a 1, en partido de la cuarta fecha del certamen.

Los tres goles del encuentro fueron anotados por jugadores uruguayos: Adrián Balboa, a los ocho minutos de la etapa inicial, y Sebastián Ribas, a los nueve del complemento, lo hicieron para los entrerrianos; y Gonzalo Freitas, a los 26m de la parte final, descontó para los visitantes.

Patronato, con tres victorias y una caída, suma ahora nueve unidades y lidera, con un partido más, nada menos que con Boca y River. Atlético Tucumán se quedó en 4 (un triunfo, un empate y dos derrotas).

Síntesis:

Patronato de Paraná: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Luca Sosa y Lucas Márquez; Martín Rivero, Damián Lemos, Marcelo Guzmán y Blas Cáceres; Adrián Balboa y Sebastián Ribas. DT: Juan Pablo Pumpido.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Cristian Villagra, Rafael García, Yonathan Cabral y Nicolás Romat; Rodrigo Aliendro, Dardo Miloc, Gonzalo Freitas y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez y David Barbona. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 8m Adrián Balboa (P).

Goles en el segundo tiempo: 9m Sebastián Ribas (P), 26m Gonzalo Freitas (AT).

Cambios: en el primer tiempo, 35m Ismael Blanco por Rodríguez (AT); en el segundo tiempo, antes de comenzar, Hernán Hechalar por Miloc (AT), 8m Gabriel Risso Patrón por Villagra (AT), 22m Julián Marchioni por Rivero (P), 31m Rodrigo Migone por Balboa (P) y 45m Matías Quiroga por Ribas (P).

Amonestados: Guzmán, Vera (P); Romat (AT).

Árbitro: Silvio Trucco.

Cancha: Patronato.