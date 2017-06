Le puso los puntos a la "famosa mediática" que le quiso robar el novio

Manuel Luque es un reconocido piloto de TC 2000, santafesino y de 23 años, que en el último fin de semana ganó la carrera realizada en Paraná, Entre Ríos (ver nota).

Pero hay otra noticia alrededor de la vida del deportista y no tiene que ver con su presente profesional, sino que con su vida privada. Naiara Awada le confesó su amor vía Twitter, pero saltó su novia Carolina y le puso un freno.

Embed Y el esta perdidamente enamorado de mi segui soñando ☝ pic.twitter.com/kKNrnJa8AI — Carolina♛ (@cccarolina) 4 de junio de 2017

El portal PrimiciasYa dialogó con Carolina Perusich, la pareja de Luque, y se refirió a este hecho sorprendente que vivió durante el mediodía del domingo: "Apenas lo vi, me enojé porque me pareció una desubicada, por eso le contesté. Pero después me dio gracia porque me pareció muy regalada".

"Confío en que mi novio no me sería infiel. Yo no necesito prensa porque no estoy en los medios, ella la necesita y capaz por eso se lanzó a mi novio", relató Perusich, más tranquila luego del episodio Awada.

La novia del piloto es una verdadera belleza, aquí las mejores fotos de Caro:

Fotos: Instagram @cccarolinap.