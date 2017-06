Leo le hará un solo regalo de bodas a Antonela y sabe que la va a emocionar

En el más absoluto hermetismo el equipo de wedding planers que organizó la boda convocó y contrató al cantate Abel Pintos para que, en el momento en el que el crack del Barcelona y la selección argentina le entregue los anillos a la novia, cante "Sin principio ni final".

La canción romántica del álbum "Sueño dorado", editado en 2012, es uno de los que más le gustan y conmueven hasta hacerle erizar la piel a la rosarina y Leo, que lo sabe mejor que nadie, tiene clarísimo que será el toque de distinción y emoción que tendrá la boda.

Pintos, que había sido convocado para cantar junto Márama y a La Princesita Karina, y desistió de hacerlo, no dudó en aceptar a participar de este importantísimo momento. Lo hizo después de que le explicaron los motivos que llevaron a Lionel a elegirlo para coronar el momento más soñado de su vida.

Lionel Messi tiene preparada una sorpresa para Antonela Roccuzzo. Es el único regalo que le hará en la noche más importante de su vida y no puede fallar. Por eso no dudó en hacerlo. Sabe que es lo que ella desea y sueña y que no solo la complacerá sino que la hará inmensamente feliz.