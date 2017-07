Leo Ponzio hizo una increíble confesión sobre Maxi Rodríguez

El mediocampista de River Plate Leonardo Ponzio sostuvo que volvió loco a Maxi Rodríguez para que juegue en el millonario pero "es un hombre de palabra, acá sólo juega en Newell's", dijo a un día de finalizar la pretemporada en Orlando, Estados Unidos.

"No me siento un ídolo, sí un tipo muy querido. Los jugadores se convierten en ídolos cuando dejan de jugar", afirmó Ponzio en el hotel Omni Orlando Resort.

"Si (Ramón) Díaz seguía yo me iba del club. Es que quería jugar y no tenía lugar. Pero llegó (Marcelo) Gallardo y todo cambió. Luché por lugar y me lo gané", agregó el santafesino de 35 años en rueda de prensa.

Y siguió: "Seguro que en la gente fue muy importante el ascenso, los triunfos sobre Boca en la Sudamericana y la Libertadores y habernos quedado con esas Copas. Si lo hubiera planeado, hubiese querido que sea ahora que estoy maduro", puntualizó.

Ponzio calificó como "muy buena" la pretemporada de 12 días en Orlando, ya que le permitió al plantel "trabajar tanto en lo físico como lo futbolístico" y "apoyó" el nuevo dibujo táctico, que incluye muchos volantes con más juego que marca.

"Tendremos que estar concentrados los 90 minutos, porque jugaremos con muchos mediocampistas de buen pie, con mucha llegada. Eso nos dará más alternativas de primer pase y a la vez nos exigirá un poco más porque quedarán muchos espacios", analizó.

En tal sentido el santafesino destacó que llegaron "refuerzos de elite", por Germán Lux, Javier Pinola, Enzo Pérez e Ignacio Scocco, y descontó que se adaptarán "rápido".

Ponzio también habló sobre Guaraní de Paraguay, de cara al encuentro revancha del martes 8 de agosto en el estadio Monumental de Núñez, tras el triunfo por 2-0 en el de ida jugado en Asunción.

"Tenemos que mantener la mentalidad del primer partido. Debemos ser respetuosos. No podemos pensar en la próxima instancia hasta no pasar esta", advirtió.

"Si somos candidatos a ganar la Libertadores es por lo que hicimos en los últimos años. En la Copa hay que hacerse fuerte de local", finalizó Ponzio.

El plantel se entrenó por la tarde en el búnker "millonario" en Estados Unidos y el martes en horario matutino realizará la última práctica antes de regresar a Buenos Aires.

El entrenador Marcelo Gallardo les dará el miércoles libre y el jueves en el Monumental los jugadores retomarán el trabajo, con miras al duelo copero.

River recibirá a Guaraní el martes 8 de agosto, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Libertadores, tras la victoria en la ida por 2-0 en tierras paraguayas.