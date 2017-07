Tarde o temprano iba a suceder. La química entre la dirigencia de Godoy Cruz, encabezada por José Mansur, y el ahora ex entrenador Lucas Bernardi, fue la mejor en sus inicios. El rosarino había llegado al Tomba como un viejo anhelo. Pero de a poco, esa relación se fue debilitando. ¿El motivo? El estilo de juego mostrado en la cancha con terminó de convencer.

"Las diferencias con los dirigentes están hace mucho tiempo, me dijeron que no comulgo con la historia futbolística de la institución", reveló este jueves Lucas Bernardi a Radio Nihuil, un día después de que fuera notificado que no iba a continuar como DT del Expreso.



"Es díficil de explicar algunas cosas. No es fácil sostener las dos competencias como lo hicimos, los jugadores se han esforzado mucho. Me cuesta encontrar una explicación que me cierre, pero es parte del fútbol. Me queda una sensación extraña", opinó el ex orientador de Godoy Cruz.

"El equipo recién está comenzando, hay muchos jóvenes con gran futuro. Yo creía que el próximo semestre iba a ser mejor todavía", expresó Bernardi cuando le preguntaron sobre el equipo. "Lo que hacíamos en cancha no era del gusto del presidente. Quería que seamos más ofensivos y que tratemos mejor la pelota. El aplauso de la gente le da valor a las cosas que hicieron bien los muchachos, siempre tuvimos su reconocimiento", confesó.

"Siento mucha pena, porque esta situación que me toca a mi golpea a los jugadores, porque no se le da valor a un semestre que fue histórico para Godoy Cruz", finalizó el DT, que llevó al Tomba a hacer historia con su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

