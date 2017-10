Los All Blacks festejaron un nuevo título con un triunfo ante Los Pumas

Pese a las lógicas diferencias de nivel la Selección argentina de rugby, Los Pumas , dejó una mejor imagen final en la derrota sin atenuantes frente a Nueva Zelanda, All Black, por 36 a 10, en el partido disputado en el estadio "José Amalfitani" de Vélez Sarsfield, por la penúltima fecha del Rugby Championship.El equipo argentino logró marcarle un try al actual campeón de la competencia, a través de Juan Manuel Leguizamón, a los 16 minutos del complemento, cuando el equipo neocelandés ganaba 29-3.Nueva Zelanda se quedó con el título 2017 luego del empate que registraron hoy entre Sudáfrica y Australia 27 a 27, en Bloemfontein.Argentina cerrará su participación en el certamen el próximo sábado cuando reciba en Mendoza a Australia.>>> ¡Se pierde el partido porque le comió la mano un león! Estas son las formaciones y otros detalles del partido que disputaron la Selección argentina de Rugby, Los Pumas, ante Nueva Zelanda, All Black, por el Rugby Championship, en el estadio de Vélez Sarsfield.Argentina: Lucas Noguera, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro - Guido Petti y Tomás Lavanini - Pablo Matera, Tomás Lezana y Juan Manuel Leguizamón - Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez - Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni - Joaquín Tuculet. Entrenador: Daniel Hourcade.Nueva Zelanda: Kane Hames, Dane Coles y Nepo Laulala - Luke HiRomano y Scott Barrett - Vaea Fifita, Matt Todd y Kieran Read (capitán) - Aaron Smith y Beauden Barrett - Rieko Ioane, Sonny Bill Williams, Anton Lienert-Brown y Waisake Naholo - Damian McKenzie. Entrenador: Steve Hansen.Argentina-Nueva Zelanda.Estadio: José Amalfitani.Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).