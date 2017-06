Los cruces de las primeras rondas de la Champions League

Embed The official result of the #UCL 2017/18 second qualifying round draw... pic.twitter.com/MotHLoQa7K — Champions League (@ChampionsLeague) 19 de junio de 2017

Embed The official result of the #UCL 2017/18 first qualifying round draw... pic.twitter.com/KqieRaXWEN — Champions League (@ChampionsLeague) 19 de junio de 2017

La temporada de la Liga de Campeones fue lanzada este lunes con el sorteo de las rondas preliminares primera y segunda, que oponen a pequeños clubes, antes de las entrada en liza en la tercera de equipos de las grandes ligas.Víkingur (FRO) - Trepça 89 (KOS)Hibernians FC (MLT) - FCI Tallinn (EST)Alashkert FC (ARM) - FC Santa Coloma (AND)The New Saints FC (WAL) - Europa FC (GIB)Linfield FC (NIR) - SP La Fiorita (SMR)Trepça 89 (KOS) - Víkingur (FRO)FCI Tallinn (EST) - Hibernians FC (MLT)FC Santa Coloma (AND) - Alashkert FC (ARM)Europa FC (GIB) - The New Saints FC (WAL)SP La Fiorita (SMR) - Linfield FC (NIR)FC (CYP) - F91 Dudelange (LUX)FK Zalgiris Vilnius (LTU) - PFC Ludogorets 1945 (BUL)Qarabag FK (AZE) - FC Samtredia (GEO)FK Partizan (SRB) - FK Buducnost Podgorica (MNE)Hibernians FC (MLT) o FCI Tallinn (EST) - FC Salzburg (AUT)FC Sheriff (MDA) - FK Kukësi (ALB)FC Astana (KAZ) - FK Spartaks Jurmala (LVA)FC BATE Borisov (BLR) - Alashkert FC (ARM) o FC Santa Coloma (AND)MSK Zilina (SVK) - FC Copenhague (DEN)Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) - Budapest Honvéd FC (HUN)HNK Rijeka (CRO) - The New Saints FC (WAL) o Europa FC (GIB)Malmö FF (SWE) - FK Vardar (MKD)HSK Zrinjski (BIH) - NK Maribor (SVN)Dundalk FC (IRL) - Rosenborg BK (NOR)FH Hafnarfjördur (ISL) - Víkingur (FRO) o Trepça 89 (KOS)Linfield FC (NIR) o SP La Fiorita (SMR) -FC (SCO)IFK Mariehamn (FIN) - Legia Varsovia (POL)F91 Dudelange (LUX) - APOEL FC (CYP)PFC Ludogorets 1945 (BUL) - FK Zalgiris Vilnius (LTU)FC Samtredia (GEO) - Qarabag FK (AZE)FK Buducnost Podgorica (MNE) - FK Partizan (SRB)FC Salzburgo (AUT) - Hibernians FC (MLT) o FCI Tallinn (EST)FK Kukësi (ALB) - FC Sheriff (MDA)FK Spartaks Jurmala (LVA) - FC Astana (KAZ)Alashkert FC (ARM) o FC Santa Coloma (AND) - FC BATE Borisov (BLR)FC Copenhague (DEN) - MSK Zilina (SVK)Budapest Honvéd FC (HUN) - Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)The New Saints FC (WAL) o Europa FC (GIB) - HNK Rijeka (CRO)FK Vardar (MKD) - Malmö FF (SWE)NK Maribor (SVN) - HSK Zrinjski (BIH)Rosenborg BK (NOR) - Dundalk FC (IRL)Víkingur (FRO) o Trepça 89 (KOS) - FH Hafnarfjördur (ISL)Celtic FC (SCO) - Linfield FC (NIR) o SP La Fiorita (SMR)Legia Varsovia (POL) - IFK Mariehamn (FIN)AFP-NA