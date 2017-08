Los días dorados en Pekín 2008

Sergio Checho Batista quedó al frente de la selección argentina juvenil en octubre de 2007 (tras renunciar en Godoy Cruz), en lugar de Hugo Tocalli, que comandó al sub 20 hasta el título Mundial en Canadá. Ese sería el último de un ciclo muy exitoso en esa categoría con cinco festejos en siete torneos de 1995 a 2007. Además había sido campeón en 1979.A Batista le tocó la misión de armar el plantel de 18 jugadores sub 23 para ir a los Juegos de Pekín 2008. Y no se apartó casi nada de la base que tenían lo s campeones sub 20 ('05 y '07) con algunos que no superaban los 23 años y tres mayorcitos.Para los lugares de los mayores de 23 eligió a Javier Mascherano (24 años), que jugaba en Liverpool de Inglaterra y ya había sido campeón olímpico en Atenas 2004; a Juan Román Riquelme (31 años), que estaba en Boca, y a Nicolás Pareja (Anderlech, de Bélgica) con 24 años.El equipo debutó el 7 de agosto, en el estadio Olímpico de Shanghai, ante Costa de Marfil, ganando por 2-1 (goles de Lionel Messi y Lautaro Acosta). El segundo encuentro, también en Shanghai, fue el 10 de agosto ante Australia, y marcó Ezequiel Lavezzi el 1-0. La primera fase terminó con otro triunfo, esta vez por 2-0, con goles de Lavezzi (penal) y Diego Buonanotte, en el estadio de los Trabajadores, de Pekín.En cuartos de final, el equipo dirigido por Batista atravesó su momento más difícil, ya que tuvo que ir a tiempo suplementario para vencer 2-1 a Holanda, el 16 de agosto en el Olímpico de Shanghai. Lionel Messi y Ángel Di María fueron los goleadores argentinos.La semifinal puso frente a frente a los grandes rivales sudamericanos: la Argentina y Brasil en el estadio de los Trabajadores de Pekín, el 19 de agosto. Los brasileños tenían a Dunga como DT y llevó a China lo mejor que tenía a su alcance con jugadores de la talla de Ronaldinho, Alexandre Pato, Lucas, Thiago Neves y Rafael Sobis; ganó 4 partidos hasta el encuentro con la blanquiceleste.Fue el mejor acto de Sergio Kun Agüero. En el segundo tiempo hizo dos goles, a los a los 7' y 13', y luego Riquelme anotó de penal a los 31'. Rotundo 3 a 0.Brasil quedaba al margen de la medalla de oro (que recién iba a lograr en Río 2016).Llegaba la final el sábado 23 de agosto en el estadio en el Nido de los Pájaros de Pekín. Muchos se preguntaban si aquella campaña del 2004, marcada por seis victorias y ningún gol en contra, podía ser igualada. La final ante Nigeria no resultó un partido brillante. El gol decisivo de Ángel Di María, tras una gran habilitación de Messi en el segundo tiempo (13'), sirvió además para vengar la derrota en manos nigerianas producida en la final de Atlanta 1996. Di María fue la grata revelación del equipo, terminó por decidir el título y entregarles un nuevo récord a los argentinos: 12 triunfos consecutivos en el certamen olímpico, con dos medallas de oro.Sergio Romero fue un remplazante de lujo para el lesionado Oscar Ustari. El arquero, campeón mundial juvenil en 2007, no recibió un solo tanto en 315 minutos de juego.Juan Román Riquelme fue el cerebro del equipo, y Lionel Messi , sin dudas, el futbolista más desequilibrante. Ellos escribieron la historia junto a Javier Mascherano, el único sobreviviente de Atenas 2004 y segundo deportista en la historia argentina que ostenta dos medallas doradas. Igualó al polista Juan Nelson, con las dos medallas de oro en Juegos Olímpicos de 1924 y 1936.Entraban en la historia grande.