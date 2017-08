Los de Instituto le dieron con un caño: "En River se cagan en los demás"

El manager de Instituto de Córdoba, Diego Klimowicz, brindó un panorama de la crítica actualidad del club en diálogo con Cadena 3. "Instituto tiene diez días de pretemporada, hay jugadores cargados (en lo físico) y otros no habilitados que todavía no tienen sus contratos. Es bastante triste esta situación", describió. Instituto y River Plate se medirán el próximo domingo en Mar del Plata, desde las 21.10.



El ex delantero surgido en el conjunto ubicado en Alta Córdoba contó también que los abogados de la entidad negocian la habilitación de los futuros refuerzos con la AFA . Ante esta complicación, el entrenador Gabriel Gómez planifica afrontar el encuentro del domingo con 13 jugadores que tiene a mano, más los juveniles del club. Mateo Klimowicz, hijo del dirigente y convocado para la Selección Sub 20, está en consideración y hasta sería titular.

"El que está presionando mucho es River, D'Onofrio. Quieren estar tranquilos y dedicarse al campeonato y la copa. Es la conveniencia de ellos, cagándose en los demás", se descargó el ex Borussia Dortmund, criticando a la dirigencia riverplatense.

Gastón Defagot, presidente de Instituto, se había quejado previamente de esta situación y contó que se comunicó con D'Onofrio para pedirle que reviera su postura, pero su par de River le respondió: "Me dijo que tienen la necesidad de jugar. Me explicó que River después no tiene fechas y quería cumplir con esta programada",