Los Pumas-All Blacks: cuándo, dónde y televisación del partido

Daniel Hourcade, técnico de Los Pumas , realizará siete modificaciones en el equipo titular para visitar en el cruce más duro del torneo a Nueva Zelanda, el sábado a las 4.35 (hora argentina) en New Plymouth y por el Rugby Championship. El encuentro será televisado por la señal de"En cada partido seleccionamos a los mejores jugadores", explicó Hourcade al anunciar los 15 Pumas que saltarán al campo el sábado.Leguizamón, de 34 años y que ha jugado 78 tests con Argentina, deja su plaza a Benjamín Macome. "Ha entrenado muy bien. Como Leguizamón, sabe llevar el balón y va a tener su oportunidad", explicó Hourcade sobre este último.El pilar Nahuel Tetaz Chaparro reemplaza al lesionado Ramiro Herrera y en la segunda línea Guido Petti sustituye a Tomas Lavanini, expulsado en la segunda derrota frente a los Springboks.A pesar de que no fue sancionado, Hourcade ha preferido no convocarlo ante Nueva Zelanda ni ante Australia la próxima semana.Convocado pero fuera del equipo titular Tomás Lezana es reemplazado por Javier Ortega Desio.Además Juan Martín Hernández cede su plaza a Nicolás Sánchez y Matías Moroni entra por Matías Orlando. Finalmente Santiago Cordero juega por Ramiro Moyano.Argentina nunca le ha podido ganar a los todopoderosos All Blacks.: Tuculet - Cordero, Moroni, de la Fuente, Boffelli - Sánchez, Cubelli - Ortega Desio, Macome, Matera - Alemanno, Petti - Tetaz Chaparro, Creevy (cap), Noguera Paz. Suplentes: Montoya, Garcia Botta, Pieretto Heilan, Kremer, Lezana, Landajo, Gonzalez Iglesias, Orlando.