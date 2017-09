Los Pumas, con la mira en Australia

El entrenamiento tuvo puesto el foco en la defensa y los lanzamientos. Además, los forwards entrenaron scrum y line out y los tres cuartos, kicks y jugadas de ataque.

En esa primera práctica diaria el capitán Agustín Creevy, Pablo Matera y Nahuel Tetaz Chaparro no participaron de todos los ejercicios para no desgastarlos.

En cambio, Joaquín Tuculet volvió a la Argentina para presenciar el nacimiento de su primera hija y sería reemplazado por el polifuncional Emiliano Boffelli, en tanto que el cuerpo técnico definirá quién pasa a jugar como wing.



"Estamos con muchas ganas de tener una buena semana y manejando las cargas para llegar de la mejor forma al partido del sábado. Australia es un equipo que tiene muy buenas variantes y sabe jugar con el pie, así que debemos estar muy concentrados en defensa durante los ochenta minutos", sostuvo el centro rosarino Jerónimo de la Fuente.

Y agregó: "No podemos confiarnos porque Australia es un rival que siempre nos complicó y al cual nunca le ganamos en este torneo siendo visitantes. Debemos hacer bien las cosas simples y eso nos va a ir dando la confianza necesaria para hacer un buen partido".



Hoy, Los Pumas tendrán una jornada de descanso y a mediodía serán agasajados con un asado por el embajador argentino en Canberra, Hugo Gobbi. Mañana, Hourcade dará el equipo.



Los Pumas tuvieron ayer el primer entrenamiento en Canberra, donde el próximo sábado a partir de las 7.05 (hora argentina) enfrentarán a Australia por la cuarta fecha del Rugby Championship.En las instalaciones del Viking Park, la cancha donde habitualmente juegan los Canberra Vikings el torneo provincial NRC, los dirigidos por Daniel Hourcade desarrollaron una práctica de mediana intensidad que contó con la presencia del recientemente convocado, el pilar de Duendes Felipe Arregui, quien se sumó a la delegación bien temprano.