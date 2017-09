Los Pumas partieron para jugar ante Nueva Zelanda y Australia

El seleccionado Los Pumas partió ayer rumbo a Oceanía para afrontar los encuentros frente a sus pares de Nueva Zelanda y Australia, válidos por la tercera y cuarta fecha de la sexta edición del Rugby Chamipionship.

Luego de una semana de receso Los Pumas se enfrentarán el sábado 9 de septiembre a los bicampeones Nueva Zelanda, en el Yarrow Stadium de la ciudad de New Plymouth, y una semana más tarde chocarán frente a Australia, en el GIO Stadium de Camberra. El plantel, integrado por 29 jugadores y el cuerpo técnico, arribará a la ciudad de Auckland mañana a la madrugada.

En la nómina figuran los jugadores de nuestro medio, Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente y Marcos Kremer; mientras que Leonardo Senatore no será de la partida debido a una lesión.

El segunda línea Tomás Lavanini, expulsado en el último partido frente a los Springboks, pese a no ser sancionado fue excluido del plantel.

En la previa a los encuentros, Hourcade destacó: "Vamos a enfrentarnos a equipos totalmente diferentes, con más dinámica, en comparación de lo que fue Sudáfrica. Los Springboks todavía mantienen su tradicional juego de contacto y se dieron partidos más físicos, más frontales. Nueva Zelanda y Australia tienen otro ritmo, otra dinámica; son diferentes estilos de juego".

A la hora de medirse ante los mejores del mundo, no hay ningún detalle que pueda quedar librado al azar. El tucumano dijo al respecto: "Tenemos que seguir mejorando, claramente, la obtención, como el scrum, para hacerla nuestra plataforma de lanzamiento. Además, el pie, por momentos estuvo bien y por otros no tanto. Con Nueva Zelanda hay que trabajar no solo nuestro uso y patada, sino la recepción, porque tienen muchos jugadores con un gran pie. Como siempre, también, los detalles que nos terminan costando puntos y partidos", concluyó el tucumano.