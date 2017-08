Los Pumas se enfocan en el Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas regresó esta semana a los entrenamientos pensando en el Rugby Championship 2017. Los ensayos se llevan a cabo en las instalaciones que el Buenos Aires Cricket posee en la localidad de San Fernando, bajo las órdenes del head coach Daniel Hourcade.





En todos los ensayos se viene haciendo hincapié en los diferentes aspectos del juego. Los fowards, junto a Pablo Bouza y Emiliano Bergamaschi, trabajaron en el scrum, el line out y el maul, para luego hacerlo en el breakdown y la limpieza del ruck, además de reforza la organización defensiva.





El plantel trabaja con un grupo de 33 jugadores, y el equipo que más paró en cancha en estos días el Huevo Hourcade fue el siguiente: Enrique Pieretto, Agustín Crevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Marcos Kremer y Guido Petti; Pablo Matera, Tomás Lezana y Juan Manuel Leguizamón; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Joaquín Tuculet.





El próximo lunes 7 de agosto, el conjunto argentino se concentrará en el Sofitel de Cardales hasta su partida a Sudáfrica prevista para el 12 del mes en curso.





A Por Elizabeth la escuadra nacional viajarán 26 jugadores, y el debut en el Rugby Championship está previsto para el sábado 19 de agosto frente a los Springboks. El 20 de agosto Argentina regresará a nuestro país, para luego partir a Salta, donde el sábado 26, jugará la revancha frente a los sudafricanos.









LosPumas2.jpg











"Esta mini pretemporada nos viene muy bien para aceitarnos después del párate del Personal Super Rugby. Con algunos arrancamos la semana pasada y nos vino muy bien para estar mejor preparados.", señala el juvenil Emiliano Boffelli, quien buscará sumar minutos por primera vez en este torneo.





"Todos sabemos lo que es la exigencia que tiene el Championship y si no te preparas bien la pasas mal. No me toco jugarlo nunca, pero se ve por tele y estuve hablando con los chicos y me dijeron que será durísimo.", explicó el rosarino Boffelli, quien a su vez agregó: "Esperamos un juego similar al Super Rugby, pero un poco más duro. Quizás la diferencia pase por la presión, ya que los Test matches se juegan más de manera territorial y se usa un poco más el pie. "





El plantel argentino está conformado por los siguientes jugadores: Matías Alemanno, Rodrigo Báez, Gonzálo Bertranou, Emiliano Boffelli, Santiago Cordero, Agustín Crevy (c), Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente, Bautista Ezcurra, Santiago García Botta, Santiago González Iglesias, Juan Martín Hernández, Ramiro Herrera, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Benjamín Macome, Pablo Matera, Manuel Montero, Julián Montoya, Matías Moroni, Ramiro Moyano, Lucas Noguera Paz, Matías Orlando, Javier Ortega Desio, Guido Petti, Enrique Pieretto, Nicolás Sánchez, Leonardo Senatore, Nahuel Tetaz Chaparro y Joaquín Tuculet.

















LosPumas3.jpg











El fixture para Los Pumas:





19/8- Springboks vs. Argentina (Por Elizabeth).

26/8- Argentina vs. Springboks (Salta).

9/9- All Blacks vs. Argentina (New Plymouth).

16/9- Australia vs. Argentina (Canberra)

30/9- Argentina vs. All Blacks (Vélez Sarsfield)

7/10- Argentina vs. Wallabies (Mendoza).