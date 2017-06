Los Pumas tenían todo para ganar pero se quedaron sin nada

Por Diego Figueroa - ENVIADO ESPECIAL





En un test match se disputó en la provincia de San Juan y marcó el inicio de la ventana de junio, Los Pumas cayeron ante Inglaterra por 38 a 34.

A los 2´ penal para el local ejecutado por el tucumano Nico Sánchez que no consiguió acertar a la hache.

Se jugaban 7´ y Los Pumas anotaron el primer try, gran pase por debajo de Sánchez para el debutante Boffelli ante una defensa que salió plana a cortar. Jugada que además tuvo la conversión de Sánchez.

Sobre el primer cuarto de hora los ingleses aprovecharon un penal para descontar a través de Ford para el 3-7. A los 26´ un penal convertido por Ford le permitió a la visita ponerse 6-7.

Cuando se jugaba media hora marcó mal Argentina eso fue aprovechado por los europeos que llegaron al in goal con un try apoyado por Yarde, luego convertido por Ford para el 7 a 6.

A los 35´ con la tradicional garra Los Pumas empujaron, insistieron y anotaron un nuevo try por intermedio de Lavanini convertido por Nico Sánchez para pasar al frente 14 a 13. Sobre el final, a los 41´ Nico Sánchez acertó un penal para poner al elenco albiceleste 17 a 13.

Un primer tiempo donde Argentina si bien cometió errores pero supo resolver situaciones complejas.

En el complemento cuando se jugaban apenas 2´ otra vez Ford marcó un penal para poner las cosas 16-17. A los 6´ gran jugada inglesa, pase largo por abajo al fondo de Lozowski para que apoyara May, la jugada culminó con la conversión de Ford para dejar el tanteador 23 a 17.

Sin embargo cuando se jugaban una docena de minutos una gran corrida de Landajo terminó con el try de De la Fuente que luego fue convertido por Sánchez para el 24 a 23.

En una nueva contra, perfecta, a los 14´ Los Pumas estiraron la diferencia. La jugada comenzó en Orlando siguió en Boffelli y terminó con Tuculet que apareció desde atrás para marcar, posteriormente lo rubricó Sánchez para el 31 a 23.

El reloj marcaba 24´ y Ford acertó otro penal a los palos para descontar, 26-31.

Dos minutos más tarde un desacople defensivo argentino le permitió a Ford correr varios metros y apoyar un try para dejar el marcador igualado en 31.

Sobre los 32´ un ataque de Los Pumas casi termina en try (estuvieron a tres metros del in goal) y en la contra Inglaterra también estuvo muy cerca de convertir.

A falta de cuatro minutos para el final, cuando Los Pumas buscaban con la garra de siempre apareció Juani Hernández con un drop para el 34 a 31.

No obstante a los 38´ grosero error argentino fue capitalizado por Francis para marcar un try que tras la conversión de Ford decretó el definitivo 38 a 34.

Se abrió la ventana de junio para Los Pumas, en una tarde que terminó nublada y con más dudas que certezas.

Síntesis

Argentina: Joaquín Tuculet; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Emiliano Bofelli; Nicolás Sánchez, Martín Landajo; Juan Manuel Leguizamón, Javier Ortega Desio, Pablo Matera; Tomás Lavanini, Matías Alemanno; Enrique Pieretto, Agustín Creevy y Lucas Noguera Paz. Entrenador: Daniel Hourcade.

Inglaterra: Mike Brown; Marland Yarde, Henry Slade, Alex Lozowski, Jonny May; George Ford, Danny Care; Nathan Hughes, Tom Curry, Mark Wilson; Charlie Ewels, Joe Launchbury; Harry Williams, Dylan Hartley y Ellis Genge. Entrenador: Eddie Jones.





Estadio: "Del Bicentenario" (San Juan)

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Tantos: en el primer tiempo, 7m try de Boffelli convertido por Sánchez (A); 16m y 26m penales de Ford (I); 30m try de Yarde convertido por Ford (I); 36m try de Lavanini convertido por Sánchez (A); 40m penal de Sánchez (A). Segundo tiempo: 3m penal de Ford (I); 7m try de May convertido por Ford (I); 11m try de De la Fuente convertido por Sánchez (A); 13m try de Tuculet convertido por Sánchez (A); 23m penal de Ford (I); 24m try de Ford (I); 36m drop de Hernández (A); 38m try de Solomona convertido por Ford (I). Arbitro: Nigel Owens (Gales).

Ingresaron: Julián Montoya, Santiago García Botta, Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Leonardo Senatore, Gonzalo Bertranou, Juan Martín Hernández y Ramiro Moyano(A); Jack Singleton, Matt Mullan, Will Collier, Nick Isiekwe, Don Armand, Jack Maunder, Piers Francis y Denny Solomona (I).