Lucas Gamba palpitó el choque con Godoy Cruz

Godoy Cruz intentará dejar atrás el golpe de la eliminación que sufrió en Copa Argentina ante Rosario Central cuando este sábado, desde las 14.05, visite a Unión de Santa Fe. En el Tatengue juega el sanrafaelino Lucas Gamba y aseguró "que va a salir un partido bastante complicado".

En diálogo con los enviados especiales de Nihuil, en Clima de Radio, habló de su presente y analizó lo que será el choque con el Expreso: "Estoy muy contento por cómo me está yendo en Unión, por todo lo que he vivido y por cómo me han tratado, estoy más que feliz".

El delantero siempre se ha caracterizado por su humildad, al respecto contó: "La idea es hacer las cosas lo mejor que se pueda dentro de la cancha y después afuera me manejo como siempre, intentando ser cortés para llevarme bien con la gente y gracias a Dios me devuelven lo mismo con el excelente trato que recibo de ellos".

Pensando en el Tomba y en la eliminación que sufrió el Bodeguero opinó: "La verdad que les fue mal en un partido que lo tenían prácticamente liquidado y cuando no lo liquidás lo lamentás en el otro arco, pero luego de esos partidos se hace un punto final y ya tienen que estar pensando en el campeonato".

Y agregó: "Todos sabemos que es una copa durísima donde cualquiera le puede ganar a cualquiera y son todas finales, los penales son loterías -nosotros nos quedamos afuera por esa vía- y es muy difícil ganarlas".

Respecto del duelo del sábado, Gamba analizó: "Tienen un buen plantel con jugadores bárbaros y va a ser muy duro. Tanto para nosotros como para ellos va a ser difícil y creo que va a salir un partido bastante complicado".

"Por suerte hemos tenido un buen arranque y queremos estar prendidos allá arriba, buscamos ganar la mayor cantidad de partidos posibles para salir de abajo también", realzó el ex jugador del Sport Club Quiroga.





Fuente: Diario UNO Mendoza