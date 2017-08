Luifa Galesio, ganador de Gran Hermano, no quedó en Arsenal

Luis Fabián Galesio, ganador de la edición 2016 del reality Gran Hermano, no jugará finalmente en Arsenal de Sarandí, pese a que le habían afirmado que lo iban a fichar.El futbolista, de trayectoria en algunos clubes del Ascenso, se había probado y había colmado las expectativas del entrenador Humberto Grondona."La verdad que estoy un poco caído porque tenía entendido que me iban a fichar. Pero me terminaron comunicando que no querían tapar a (Ryduan) Palermo y (Sebastián, un chico del club) Lomónaco", dijo a NA.Galesio dijo "no estar dolido con nadie" y manifestó que este jueves "iré a la tarde al entrenamiento para retirar mis pertenencias y ver si consigo otro club".