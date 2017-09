Maipú y Huracán debutaron con un empate en el Malvinas

Por Miguel Guayama

El Deportivo Maipú y Huracán Las Heras igualaron sin goles en el encuentro que ambos disputaron en el Malvinas Argentinas, con presencia de ambas hinchadas, en el debut de ambos en Federal A.

El partido por la primera fecha de la zona 2 del certamen no fue de lo mejor. No hubo muchas llegadas claras a los arcos y las imprecisiones, sumado a un desarrollo friccionado, no permitió un juego fluido y vistoso.



La primera aproximación del partido la tuvo Maipú en los pies de Genaro Vuanello, el jugador más sobresaliente de la primera etapa. El delantero tuvo su chance y su disparo se fue desviado por el palo derecho de Gonzalo Gómez.



Cristian Jofré la tuvo a los 34'. La Joya, luego de una larga corrida, no logró conectarla a tiempo, ante una salida precisa de Vistarop, que se quedó con la pelota. Fue la primera clarita del Globo.



Federico Almerares se animó desde fuera del área con un derechazo y el remate pasó demasiado finita del poste.



El Globo, en el cierre de la primera etapa, tuvo la más significativa con Fernando Cámara. El volante remató y el remate salió besando el travesaño.



El segundo tiempo fue menos entretenido que el primero. La Joya Jofré, con un tiro débil, avisó primero a los 18'. Luego, en el área contraria, Ojeda quien retrucó con un disparo que se fue por arriba del travesaño.



Huracán mejoró por las bandas su juego y empezó a tomar más protagonismo que Maipú en los último 20 minutos.



El chaqueño Bermegui se empezó a inquietar y dar más indicaciones en el Cruzado, que no podía llebar peligro al arco huracanense.



Almerares, al mejor estilo Claudio Pol Caniggia, se corrió toda la cancha en un contragolpe con la pelota y sólo le restó definir a tiempo. Hubiera sido el gol del triunfo.

La última la tuvo Huracán. Alan Kristeff, que capturó un rebote tras un tiro libre, remató en la media luna y pasó muy cerca.



El resultado se adaptó bien al desarrollo del partido y, tanto Maipú como Huracán, deberán buscar revancha en la próximo fecha si pretenden sumar de a tres en el Federal A.





La síntesis

Deportivo Maipú 0: Agustín Vistarop; Marcelo Carrizo, Pablo Rudisi, Lucas Masoero, Agustín Roques; Claudio Ojeda, Emiliano Fernández, Oscar Amaya, Alfio Lorenzo; Genaro Vuanello y Federico Almerares. DT: Juan Carlos Bermegui.

Huracán Las Heras 0: Gonzalo Gómez; Federico Giusepponi, Adolfo Tallura, César Leguizamón Arce, Jorge Olmedo; Julio Aguilar, Franco Dolci, Damián Bastianini, Fernando Cámara; Maximiliano Herrera y Cristian Jofré. DT: Esteban Fuertes.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Sebastián Mastrángelo (Rosario).





