Mansur habló de todo: dio pistas sobre el nuevo DT de Godoy Cruz

Tras la salida de Lucas Bernardi de la conducción técnica de Godoy Cruz, los interrogantes empezaron a dar vueltas por todos lados, sobre todo en la parcialidad tombina.

La incertidumbre por quién será el reemplazante del DT rosarino llegó en plena disputa de la Copa Libertadores y el futuro del Expreso podría arrojar cambios significativos en los próximos días, con la elección del nuevo cuerpo técnico.

José Mansur, presidente de Godoy Cruz habló este sábado por la mañana en Puro Fútbol, donde habló de todo: la salida de Bernardi, la designación del nuevo técnico, la partida de Rodrigo Rey y el armado del equipo para la próxima temporada.

Se fue Lucas Bernardi...

"Nosotros siempre tenemos la idea de continuar los procesos pero bueno, no se pudo dar en este caso. Son decisiones que uno tiene que tomar y así fue como hicimos. Creo que en el fútbol hay que comulgar muchas situaciones y sensaciones, esa es la realidad. Y en ese sentido no se comulgaron en un montón de cosas y bueno, consideramos que lo conveniente era que cada uno quedara por vía separadas".

"Tuvimos muy buena relación y diálogo durante todo el proceso de él. Si hay algo que nos caracterizó fue lo frontal que fuimos en cada una de nuestras charlas y reuniones. El conocía bien cuál era el pensamiento de la dirigencia de Godoy Cruz, que después lo podés amalgamar o no. Tenemos objetivos en el club a los que no vamos a renunciar, sin dejar de valorar un montón de cosas buenas que tuvimos con él".

"Siempre tuvimos la posibilidad de decidirnos por gente joven, con proyectos, con ganas de trabajar y no has ido bien, que puede o no que sea la receta, ya que en el fútbol no hay ningún manual que te garantice el éxito. Quedamos muy conformes con el trabajo de Lucas, pero el fútbol es opinable, y cuando la opinión de uno es irreconciliable con la opinión del otro, en el buen sentido de lo que uno pueda llegar a querer o pretender, es una macana continuar".

El nuevo director técnico

"Estamos ahí, estamos por decidirnos entre dos o tres técnicos. Esperemos decidirnos y no creo que pase del martes o miércoles de la próxima semana".

"Una de las posibilidades es un técnico uruguayo (Mauricio Larriera). Antes de tomar una decisión tenemos que evaluar a otra persona más, que también es de afuera y está dirigiendo. Estamos que termine el torneo y en base a eso poder resolver con tranquilidad lo que vamos a hacer. Con Lavallén no hemos hablado"

¿Qué pasa con Rodrigo Rey?

"Están muy avanzadas las tratativas y diría que prácticamente hay un principio de acuerdo. Esto surgió el viernes a las 19 horas más o menos".

Se busca arquero

"Normalmente, con los refuerzos tratamos de comulgar con la idea de los técnicos. Con la gente que hemos hablado, tenemos la idea del arquero. Estamos en una negociación y lo vamos a resolver. No lo voy a decir porque son varios los que los quieren, pero es del medio. Cuando apostamos por Rodrigo no era muy conocido así que los nombres es lo que menos nos preocupa".

¿Se desarma el equipo?

"Sólo tuvimos dos contratos que se nos terminaron y hemos estado renovando, así que estamos bastante armados, esa es la realidad. Nuestro equipo no se va a desarmar, en la medida que no vengan ofertas que nos interesen y que se pueda hacer algo. En ese caso, contaremos con los medios como para poder rearmarnos".



