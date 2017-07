Mantenete arriba, Lepra

Embed

Que no te baje nadie. Independiente Rivadavia dejó de vivir en una pesadilla para disfrutar de un gran momento, mirar a todos desde fuera de la zona de descensos y verse arriba en la tabla de posiciones.

En ese camino quiere mantenerse este domingo cuando, desde las 15, visite a Villa Dálmine por la fecha 44 de la B Nacional, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. El partido podrá verse por TyC Sports Play.

La gran campaña que está haciendo en el presente torneo hizo crecer su promedio para que, a falta de tres fechas para la finalización del certamen, se posicione fuera de la zona roja.

Alfredo Berti encontró el equipo y es por eso que no realizará modificaciones respecto del once que goleó a Douglas Haig en un partido clave por la permanencia.

La lista de concentrados se completó con Rodrigo Lugo, Alejandro Rébola, Luciano Sánchez, Matías Villareal, Ignacio Irañeta, Sergio Sosa y Hernán Gautier.



Independiente Rivadavia tiene 1.258 de promedio y por debajo, aún fuera de la zona de descensos, están All Boys (1.250) y Crucero del Norte (1.243). El primero juega a las 15.30 con Ferro como local, divide por igual cantidad de partidos que la Lepra y tiene un punto menos (esta semana sumó uno por el fallo del choque suspendido ante Atlético Paraná).

Crucero, que está muy complicado, tendrá un duelo vital ante Juventud Unida de Gualeguaychú (1.242), que está en descenso, el lunes a las 21.

El otro que también juega este domingo es Central Córdoba. Una derrota ante Brown de Adrogué lo condenará al Federal A, si hay un ganador en el duelo entre Crucero y Juventud.

Probables formaciones

Villa Dálmine: José Castellano; Juan Alsina, Ariel Coronel, Luciano Recalde, Jorge Demaio o Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. DT.: Felipe de la Riva.

Independiente Rivadavia: Cristian Aracena; Rodrigo Arciero, Yeimar Gómez Andrade, Sergio Rodríguez y Mauro Maidana; Mauro Cerutti, Gastón González, Fausto Montero y Diego Cardozo; Lautaro Disanto y Cristian Tarragona. DT.: Alfredo Berti.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hora: 15

DOMINGO

11.00 horas: Brown (A) vs Ctral. Córdoba (SdE) / Alejandro Castro

13.15 horas: Brown (M) vs Almagro / Pedro Argañaraz (TV)

15.00 horas: Villa Dálmine vs I. Rivadavia / Hernán Mastrángelo

15.15 horas: Chacarita vs Gimnasia (J) / Andrés Merlos (TV)

15.30 horas: All Boys vs Ferro / Facundo Tello (TV)

16.00 horas: Instituto vs Nueva Chicago / Gerardo Méndez Cedro

LUNES

15.00 horas: Atlético Paraná vs Boca Unidos / Guillermo González

20.00 horas: Douglas Haig vs Santamarina / Ramiro López

21.00 horas: Crucero Del Norte vs Juventud Unida (G) / Bruno Bocca

21.00 horas: San Martín (T) vs Los Andes / Diego Ceballos

MARTES

16.00 horas: Estudiantes (SL) vs Flandria / Guillermo Álvarez