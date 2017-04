Maradona dijo que "ya renunció" a su cargo en FIFA

El astro Diego Armando Maradona adelantó que "ya renunció" a su cargo en FIFA por la designación de Marcelo Tinelli como presidente de Comisión de Selecciones y tildó al empresario y conductor de "traidor".El mejor jugador de todos los tiempos afirmó que "ya le presenté la renuncia a Gianni Infantino (presidente de la FIFA) si sigue en este cargo".En las últimas horas, Maradona había amenazado que podía dar un paso al costado y, si bien no transcurrió un día desde ese aviso, confirmó su renuncia.En un audio difundido por radio La Red, disparó: "Tinelli sigue en el cargo, ya le presenté la renuncia a Infantino. Yo ya trabajé para la FIFA en Corea (fue al sorteo del Mundial Sub 20) y Tinelli sólo trabajó en el "Bailando". Cada cual en su rol y cada cual en su palo".Además, criticó a la Comisión Normalizadora de la AFA : "Todo lo bueno que hicimos están tirándolo por tierra la Comisión, que no puede nombrar a nadie y tampoco sacar. Ellos meten a un traidor como jefe de selecciones, como si hubiese pateado la pelota alguna vez. Lo mío es irreversible: si Tinelli no se va del predio de Ezeiza, yo ya presenté la renuncia a FIFA".Según trascendió, Maradona pretende para ese puesto a exjugadores como Oscar Ruggeri, Gabriel Batistuta o Claudio Canniggia, compañeros suyos en diferentes etapas en la Selección argentina.Desde febrero pasado, Maradona es Embajador global de la FIFA, cargo para el cual lo postuló Infantino. Más allá de las amenazas del mejor jugador de todos los tiempos, suena descabellado ver a Tinelli fuera de la Selección debido a que su designación tiene el consenso del plantel, cuerpo técnico y la gran mayoría de los dirigentes.