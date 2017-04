Maradona enojó a Riquelme: "Festeja más lo de River que lo de Boca"

"Todavía no llegó a ser un equipo. Puede darnos muchas alegrías, pero hoy no veo un equipo serio", sentenció Riquelme con respecto al rendimiento de Boca.

El ídolo Xeneize criticó el juego del conjunto de Guillermo Barros Schelotto y hasta llegó a elogiar a River. Ante esto, Maradona salió al cruce de Román: "Riquelme festeja más las cosas de River que las de Boca".

También, el ex jugador de Napoli agregó: "Me parecen absurdas las críticas de Riquelme, una falta de respeto total. No me van a mí".

En cuanto a la ida de Tevez al fútbol chino, el ídolo argentino dijo: "Para mí, Carlitos no se metió en un quilombo. Que gane o no, no pasa nada. La historia de él ya está escrita. Tevez sigue siendo el jugador del pueblo".