El ex futbolista argentino Diego Maradona recibió la ciudadanía honoraria de Nápoles y aseguró a los habitantes de la ciudad: "Nadie me quiso como ustedes, siempre me sentí napolitano".

"Quiero agradecer a todo Nápoles. No hay ningún pueblo que me haya querido tanto como ustedes", aseguró en italiano el "Pibe de Oro" al recibir la distinción en una ceremonia formal en la sede del gobierno comunal de manos del alcalde Luigi de Magistris antes de participar de un encuentro masivo con hinchas y ciudadanos en la Plaza del Plebiscito local.

A exactos 33 años de su primer cara a cara con los tifosi napolitanos, de estricto traje negro con camisa al tono sin corbata, Maradona se reencontró luego con más de 15.000 hinchas, la mitad de los esperados por los organizadores, en parte por las medidas de seguridad instaladas desde temprano.

"Buenas noches a todos. Gracias infinitas. Quiero asegurar a los que hicieron que hoy sea uno más de ustedes. Siempre lo fui, siempre me sentí napolitano", saludó apenas pasadas las 22.30 locales (5 horas menos en Argentina).

"La primera vez que estuve en San Paolo me fui llorando, pero también me fui llorando cuando me fui en el 91. Quiero agradecerles a todos, no tengo palabras", aseveró además el ex técnico del seleccionado argentino antes de compartir el palco con parte de sus compañeros de los años en el Nápoli.

Entre los "tifosi" presentes en la plaza céntrica, Massimo Vignati, hermano de la que fue babysitter de Dalma y Giannina durante los años napolitanos de la familia, resaltó ante Télam la "emoción" por el momento. "Maradona nos dio todo, nos llenó de alegría. Era una duda este homenaje", sentenció.