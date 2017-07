Marco Ruben rompió el silencio y habló sobre Pinola, Zampedri y su lesión

Marco Ruben rompió el silencio y habló en conferencia de prensa sobre la polémica salida de Javier Pinola, la llegada de Fernando Zampedri y cómo avanza la recuperación de su lesión. El goleador y capitán de Central no se calló nada y profundizó sobre las tres temáticas más relevantes de la actualidad auriazul.

La salida de Pinola

"La reflexión es que Pinola no se fue de la mejor manera. Si quería eso tenía que haber sido de otra forma, más transparente", criticó el artillero canalla, quien agregó: "Él tenía que haber jugado el último partido y después sentarse, explicar y que negocien su salida, nada más".

"Hablé con él por mensaje y quedamos en hablar. Después de eso se ve que estuvo bastante ocupado y no me llamó", deslizó Ruben ante la prensa. "Yo entiendo cada situación, no entiendo las malas formas. Por ahí son aconsejados por gente que no es cercana al jugador", profundizó.

"Eso nomás me golpeó, me dolió un poco y me molestó. Después si decidió jugar en River, que se yo, cada uno elije como vivir", manifestó. "Yo entiendo que Javier pensaba actuar de otra manera o quiero creer eso", indicó.

"Se embarró la cancha, para mi la idea de Javier era jugar ese último partido. Pasaron muchas cosas en el medio y se dio así", cerró el tema.

El arribo de Zampedri

El artillero canalla llenó de elogios al nuevo delantero, proveniente de Atlético Tucumán. "Zampedri me parece un delantero impresionante. Tiene una característica que a la gente de Central y a Central le gusta", afirmó.

"Zampedri me gusta como juega, pienso que al equipo le puede venir muy bien, es muy potente. Estoy contento de que esté acá", dijo Ruben, aprobando la incorporación del "Toro".

La recuperación de la lesión

"Tengo las mejores sensaciones, con mucha ilusión como en cada arranque de temporada. Vengo muy bien. Desde que me operaron nunca sentí dolor, ni molestia. Vengo paso a paso de forma correcta", expresó sobre su lesión en el hueso calcáneo izquierdo.

"Hoy ya me vieron caminando con normalidad, tengo que fortalecer la zona, para que a fines de esta semana empiece a trotar", consideró el goleador, quien agregó que calcula que "en tres semanas ya voy a estar entrenando con normalidad".

"Los tiempos que me dieron son esos, llegar a cumplir tres semanas y arrancar la otra con el grupo. Mi cabeza está positiva", afirmó, y agregó: "La operación no podía posponerse más. Cada vez jugaba con más incomodidad y no me dejaba estar bien en cancha".