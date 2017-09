Para muchos no es más que un partido de fútbol: quién no habrá escuchado la conocida frase "son sólo 22 bol... corriendo atrás de una pelota". Lo que no saben, quizás, es que detrás de un equipo (11 de los 22 bol...) hay un grupo enorme de gente y una historia por defender o quizás por conquistar.





>>>> Pacífico de Alvear va por más historia





Pacífico no era conocido por muchos: un "modesto" club de General Alvear que milita en el Federal B, que se hizo un lugarcito en la Copa Argentina, esa que sirve de vidriera y trampolín para los equipos del interior.





Pero el Lobo no tuvo mejor idea que eliminar a Estudiantes en 32avos de final. El resto es historia, y de la buena.

Desde el Sur de Mendoza viajó en caravana hasta Caseros (Buenos Aires) un grupo de locos lindos que dan la vida por su Lobo querido. Dirigentes-hinchas que el martes por la noche no pudieron pegar un ojo.





Están esperando la hazaña, pero mientras son parte de un momento único. Como aquel 11 de Junio, cuando enfrente tenían nada menos que a Estudiantes.

Se agrandan, se les infla el pecho. Rezan. Viven con intensidad y, sobre todo, sueñan. ¿Por qué no? Se puede Lobo, se puede.





Los eternos minutos previos están más unidos que nunca. Son hermanos de la vida impulsados por una pasión. No queda nada para salir a la cancha, junto a sus guerreros, y sentir en la piel lo que tanto soñaron.

Podrán estar de acuerdo o no y mi intención no es convencer a nadie. Pero, ¿qué querés que te diga? Para mí es mucho más que un partido de fútbol.





