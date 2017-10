Masche no juega ante el Bilbao: ¿comienza a despedirse del Barcelona?

El argentino Javier Mascherano no viajó con el plantel del Barcelona al país vasco para jugar ante Athletic de Bibao, por la 10ma. fecha de la Liga española, debido a que padece un un estado gripal, informó la prensa española.Pese a que ya se intuía que iba a ser difícil que el ex jugador de River estuviera ante Athletic, el club catalán confirmó que Mascherano no jugará, ya que tampoco se había entrenado el viernes a causa de la fiebre.El entrenador Ernesto Valverde incluyó al santafesino inicialmente en una lista de convocados de 20 jugadores, pero Mascherano quedó fuera por lo que Gerard Piqué y Samuel Umtiti conformarán la zaga central ante Bilbao en San Mamés.

El diario Sport de Barcelona aseguró que Mascherano tiene previsto abandonar el equipo al final de la temporada y la MLS de Estados Unidos figura como una de las alternativas más tentadoras.

Barcelona, liderado por Lionel Messi , es el puntero de la Liga tras nueve fechas con 25 unidades, mientras que Athletic Bilbao está en la 11ma. posición, con 11 puntos.Barcelona, con el astro Lionel Messi, irá por el segundo éxito consecutivo para afianzarse en la cima de la liga española de fútbol cuando visite a Athletic Bilbao en el partido válido por la décima fecha que iniciará a las 15.45, hora argentina.Valencia, con el defensor Ezequiel Garay, consiguió sexto éxito en fila al derrotar 2 a 1 al Alavés, que sigue en crisis futbolística y que obtuvo solo un triunfo y perdió el resto de los partidos.Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, está a seis unidades de Barcelona con 19 unidades y tendrá un compromiso exigente como local ante Villarreal (16).En el equipo madrileño fueron convocados los argentinos Augusto Fernández, Luciano Vietto, Ángel Correa y Nicolás Gaitán, mientras que en el visitante estarán Mariano Barbosa y Leonardo Suárez.Sevilla (16), con Eduardo Berizzo como entrenador, intentará reponerse como local de la goleada 4-0 sufrida ante Valencia la jornada pasada en el duelo ante Leganés (17).En el club sevillano militan los argentinos Gabriel Mercado, Nicolás Pareja, Éver Banega, Joaquín Correa, Walter Montoya, Guido Pizarro y Franco Vázquez. En Leganés fueron convocados Nereo Champagne, Martín Mantovani, Ezequiel Muñoz, Mauro Dos Santos y Alexander Szymanowski.Domingo: Getafe (Damián Martínez y Nicolás Gorosito)-Real Sociedad (Gerónimo Rulli); Girona-Real Madrid; Eibar (Gonzalo Escalante)-Levante; Málaga (Emanuel Cecchini y Esteban Rolón)-Celta (Gustavo Cabral).Lunes: Espanyol-Betis; Las Palmas (Leandro Chichizola, Jonathan Calleri y Hernán Toledo)-La Coruña (Federico Cartabia).