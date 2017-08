Matías Abelairas: "Me gusta el estilo que tenía el equipo"

Matías Abelairas es el primer refuerzo confirmado en Independiente Rivadavia . Llegó este jueves a la provincia y contó que a pesar de la distancia (estaba jugando en el fútbol de Chipre), siguió de cerca la campaña del Azul."Este año que estuve afuera mantuve contacto con algunos chicos del club y me comentaron que cambió ciento por ciento y eso me puso muy contento. Eso motiva que el club haya crecido y mejorado tanto", respondió el"He mirado casi todos los partidos del torneo pasado. Me gusta el estilo que tenía el equipo, muy dinámico y mostraron un futbol muy bueno", destacó.El volante nos contó de su paso por Chipre. "No es una liga muy conocida pero es muy competitiva. Siempre hay algún equipo que participa en la Champions o Europe Ligue. He jugado mucho, entre 30 o 33 partidos en todo el año, que es bastante. Me fue bastante bien. Terminó mi participación en mayo, me tome quince días de vacaciones y estoy entrenando desde hace un mes y medio", aseguró.Aunque la Lepra empieza un poco más aliviada en la tabla de promedios, Abelairas no se confía. "No hay que relajarse. Hay que seguir engrosando el promedio, que es lo más importante. Después con el paso de las fechas veremos si estamos para pelear arriba", comentó.Abelairas jugó 17 partidos en Independiente Rivadavia en el primer semestre de 2016, donde convirtió dos goles (Brown de Madryn y All Boys).