Matías y Gonzalo Antolín salen a pista en el "Gálvez"

Este fin de semana se llevará a cabo una nueva fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista en el trazado N° 9 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, donde se cierra la primera mitad de la temporada 2017 y se abre una gran expectativa para la segunda parte del torneo.

El Antolín Competición llega como siempre con las dos unidades propias, el rendidor Chevrolet Classic que conduce Gonzalo y el Renault Clio que fue el último ganador de la categoría en Paraná en manos de Matías, logrando el primer éxito del piloto sanrafaelino a nivel nacional y el más esperado debido al trabajo incesante para lograrlo.

La última presentación en este escenario porteño fue a mediados del año 2014, cuando el equipo recién llegaba al Turismo Pista y desembarcaba con un montón de sueños que de a poco se fueron haciendo realidad, con un Chevrolet Corsa que no fue todo lo competitivo que se esperaba en esa fecha. Gonzalo por su parte no conoce el dibujo a utilizarse, tomando referencias de cámaras a bordo para conocer los secretos que develará en este fin de semana donde buscará su primer éxito o un buen resultado como los que tuvo en apenas un puñado de carreras en la exigente Clase Tres. Los trabajos en ambos autos apuntaron a no perder el gran rendimiento que vienen teniendo, con repaso general de chasis, frenos, caja y buscando algo más de potencia en los motores, por lo que la expectativa es grande luego del trabajo realizado durante el largo receso entre la última competencia y esta.

"Se acabó la larga espera y ya estamos con todo listo para esta nueva competencia donde esperamos tener revancha de lo que nos dejó con las manos vacías en Paraná. Tenemos un auto muy competitivo que funciona muy bien en todos lados y confiamos en que será igual aquí en Buenos Aires, en un circuito que como la gran mayoría tengo que conocer y donde buscaremos la puesta a punto fina una vez que arranque la actividad oficial" adelantó Gonzalo Antolín en la previa del arranque del fin de semana.

Por su parte Matías agregó: "Es muy linda sensación llegar a esta carrera como último ganador y habiendo logrado ese tan ansiado triunfo que nos pone en carrera nuevamente después de trabajar tanto en este auto que era un desafío enorme para nosotros como equipo ya que nunca trabajamos con la marca. Este circuito no nos trató muy bien cuando vinimos hace algunas temporadas pero eran nuestros primeros pasos en la categoría y estábamos conociendo de qué se trataba correr a nivel nacional. Llegamos con mejoras en el Clio para seguir avanzando en el campeonato y pelear lo más arriba posible, pero con una gran tranquilidad de que tenemos el medio para ser protagonistas gracias al trabajo de mi padre, mi hermano y todos los que nos acompañan en cada carrera. Para ellos y para las empresas que nos acompañan con mucho esfuerzo el mayor agradecimiento por todo y esperamos darles otro buen resultado este fin de semana" concluyó.





Fuente: Prensa Antolín Competición