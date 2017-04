¡Maxi López hizo la gran Lavezzi!

Embed

¿No hay respeto? El argentino Maxi López no tuvo ningún reparo en mojarle el trasero al árbitro del encuentro entre Torino y Crotone por la fecha 32 de la Serie A de Italia, que se disputó en el Estadio Olímpico Grande Torino.Todo esto pasó en el minuto 30 de la primera, cuando Torino y Crotone igualaban 0-0 por la Primera División de Italia. Mientras atendían al brasileño Carlao del conjunto local, Maxi López le quiso jugar "una broma" al juez del partido.Como se puede ver en las imágenes, Maxi López aprovecha que el hombre está de espaldas y le moja el trasero, para luego hacerse al "loco" como diciendo que no pasó nada. Este hecho no pasó a mayores y el partido continuó.